Dùng AI phục chế cuộc sống thời nhà Thanh, lộ giai nhân tuyệt sắc

Vào cuối thời nhà Thanh, nhiều công nghệ, phát minh phương Tây du nhập vào Trung Quốc. Trong số này có máy ảnh. Theo đó, các nhiếp ảnh gia đã chụp được nhiều bức ảnh quý về cuộc sống người dân thời nhà Thanh. Nhờ AI phục chế, những bức ảnh này trở nên sống động, chân thực hơn. Trong ảnh là cặp vợ chồng một quan chức toát lên phong thái quyền lực. Những thiếu nữ thời nhà Thanh sử dụng máy may để may quần áo. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp thời nhà Thanh với đôi chân bé xíu do thực hiện tập tục bó chân. Nhiều người dân thời nhà Thanh xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Nhiều nam giới sống vào cuối thời nhà Thanh cắt tóc trên đường phố. Một quán ăn tấp nập khách ra vào. Nhiều trẻ em theo cha mẹ đi chợ mua sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Những sạp hàng bày bán đồ thủ công thu hút đông người dân tới xem, hỏi mua. Liên quân 8 nước tổ chức cuộc duyệt binh ở Tử Cấm Thành. Những cỗ xe do ngựa, lừa... kéo dùng để chở người, hàng hóa khá phổ biến dưới thời nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

Vào cuối thời nhà Thanh, nhiều công nghệ, phát minh phương Tây du nhập vào Trung Quốc. Trong số này có máy ảnh. Theo đó, các nhiếp ảnh gia đã chụp được nhiều bức ảnh quý về cuộc sống người dân thời nhà Thanh. Nhờ AI phục chế, những bức ảnh này trở nên sống động, chân thực hơn. Trong ảnh là cặp vợ chồng một quan chức toát lên phong thái quyền lực. Những thiếu nữ thời nhà Thanh sử dụng máy may để may quần áo. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp thời nhà Thanh với đôi chân bé xíu do thực hiện tập tục bó chân. Nhiều người dân thời nhà Thanh xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Nhiều nam giới sống vào cuối thời nhà Thanh cắt tóc trên đường phố. Một quán ăn tấp nập khách ra vào. Nhiều trẻ em theo cha mẹ đi chợ mua sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Những sạp hàng bày bán đồ thủ công thu hút đông người dân tới xem, hỏi mua. Liên quân 8 nước tổ chức cuộc duyệt binh ở Tử Cấm Thành. Những cỗ xe do ngựa, lừa... kéo dùng để chở người, hàng hóa khá phổ biến dưới thời nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.