Dùng AI, chuyên gia vỡ òa phá giải hình vẽ Nazca ngàn năm bí ẩn

Trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp các nhà khoa học khám phá manh mối đầu tiên của bí ẩn hình vẽ Nazca - một trong những câu đố lớn nhất lịch sử nhân loại. (Ảnh: VTV) Các hình vẽ khổng lồ này được tạo nên cách đây hơn 2.000 năm trên sa mạc Peru, nhưng đến nay vẫn chưa rõ mục đích cụ thể.(Ảnh: gigazine) AI do Đại học Yamagata (Nhật Bản) và IBM phát triển đã được huấn luyện từ ảnh các hình vẽ cũ, rồi quét toàn bộ cao nguyên Nazca rộng hơn 190 dặm vuông.(Ảnh: gigazine) Nhờ khả năng phân tích từng ô nhỏ trong ảnh địa hình, AI đã phát hiện thêm 303 hình vẽ mới mà khảo sát truyền thống dễ bỏ sót.(Ảnh: gigazine) Các hình mới bao gồm động vật, người, và cả cảnh tương tác người - thú, nằm gần những tuyến đường hành hương nghi lễ. (Ảnh: The Japan Times) AI không chỉ hỗ trợ phát hiện mà còn được “tái huấn luyện” bằng kỹ thuật transfer learning để tăng độ chính xác từ ảnh sa mạc thật. (Ảnh: arkeonews) Nhờ trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên vẽ được bản đồ nghi lễ của người Nazca, nơi hình vẽ có thể đóng vai trò như sách giáo khoa cổ.(Ảnh: MSN) Tổng cộng, nhờ sự trợ giúp của AI, đã có 430 hình vẽ được xác thực và đang được số hóa nhằm bảo tồn khỏi tác động từ con người hiện đại. (Ảnh: The Global Filipino Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Trí tuệ nhân tạo AI là gì? - AI có thống trị con người không?

