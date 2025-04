Bằng chứng cực choáng về dấu vết người ngoài hành tinh trên sao Hỏa

1. Hình lỗ khóa được phát hiện năm 2011 gồm một khối hình nêm và mái vòm tròn, trông giống dấu chấm than khổng lồ. Đây là một trong những cấu trúc có thể là bằng chứng cho sự tồn tại của sự sống trên sao Hỏa trong quá khứ.(Ảnh: George Haas/Daily Mail) Nhà nghiên cứu George J. Haas cho rằng thiết kế đối xứng và tinh tế của cấu trúc này không thể là kết quả ngẫu nhiên của tự nhiên.(Ảnh: George Haas/Daily Mail) 2. Hình con vẹt “Parrotopia” do nhà nghiên cứu Wilmer Faust phát hiện năm 2002 có đến 22 chi tiết giải phẫu chính xác.(Ảnh: George Haas/Daily Mail) Haas tin rằng đây là một tác phẩm điêu khắc chứ không phải địa hình tự nhiên, chứng tỏ sự can thiệp của trí tuệ.(Ảnh: Việt Giải Trí) 3. Kim tự tháp Sagan, cao gần 1km, được phát hiện từ năm 1972, có mặt phẳng và hình khối rất giống kim tự tháp cổ ở Trái Đất.(Ảnh: George Haas/Daily Mail) Dù Carl Sagan cho rằng nó hình thành do gió và cát, Haas phản bác rằng hình khối quá hoàn hảo để là tự nhiên.(Ảnh: Mars-News.de) 4. Cấu trúc hình sao tại vùng Nepenthes Mensae có năm cánh đối xứng, giống các pháo đài châu Âu thời Trung cổ. (Ảnh: George Haas/Daily Mail) Haas liên tưởng cấu trúc này với Fort Henry (Mỹ), cho rằng nó là một dạng công trình phòng thủ nhân tạo. (Ảnh: Gun Mart) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.

