Top 10 nguyên tắc tối quan trọng của phong thủy Trung Hoa cổ

1. Âm dương cân bằng. Phong thủy luôn tìm cách cân bằng giữa hai nguồn năng lượng đối lập nhưng bổ sung nhau: Âm (tĩnh, mềm mại, tối) và Dương (động, mạnh mẽ, sáng). Nhà ở cần có sự hài hòa giữa ánh sáng, màu sắc, vật liệu để tạo sự ổn định. Ảnh: Pinterest. 2. Ngũ hành. Ngũ hành bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đại diện cho các yếu tố tự nhiên. Khi áp dụng phong thủy, cần phối hợp hài hòa ngũ hành để tạo sự cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: Pinterest.

3. Minh đường thoáng đãng. Minh Đường là khu vực phía trước ngôi nhà hoặc phòng làm việc. Không gian này cần rộng rãi, sáng sủa để thu hút năng lượng tích cực và mang lại tài lộc. Ảnh: Pinterest. 4. Tàng phong tụ khí. Phong thủy đề cao việc giữ lại dòng khí tốt trong nhà, tránh để nó bị thất thoát. Cửa chính không nên đối diện cửa sổ hoặc cửa sau để không làm tiêu hao vận may. Ảnh: Pinterest. 5. Tránh xung sát. Tránh để cửa chính đối diện thẳng với cột điện, cây lớn, con đường đâm thẳng vào nhà hoặc góc nhọn của công trình khác vì có thể tạo ra năng lượng xấu, gây bất lợi cho gia chủ. Ảnh: Pinterest. 6. Vị trí cửa chính. Cửa chính là nơi đón khí vào nhà, cần đặt ở vị trí hợp phong thủy theo mệnh của gia chủ. Cửa không nên đối diện nhà vệ sinh, cầu thang hay bếp để tránh hao tổn tài lộc. Ảnh: Pinterest. 7. Sắp xếp nội thất. Vật dụng trong nhà nên bố trí hợp lý để tạo dòng chảy năng lượng tốt. Giường ngủ không đặt dưới xà ngang, bàn làm việc không quay lưng ra cửa, bếp không đối diện bồn rửa để tránh xung khắc giữa Hỏa và Thủy. Ảnh: Pinterest. 8. Ánh sáng và không khí. Ngôi nhà cần đủ ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt để duy trì năng lượng tích cực. Không gian tối tăm hoặc bí bách có thể gây trì trệ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Ảnh: Pinterest. 9. Nước trong Phong Thủy. Nước tượng trưng cho tài lộc. Hồ cá, hòn non bộ, hoặc đài phun nước đặt đúng vị trí có thể giúp kích hoạt vượng khí và gia tăng may mắn. Tuy nhiên, nước không nên tù đọng hay bẩn vì có thể gây tiêu hao tài chính. Ảnh: Pinterest. 10. Hướng hhà và hướng bàn thờ. Hướng nhà nên chọn theo tuổi của gia chủ để đón nhận năng lượng tốt. Bàn thờ cần đặt ở vị trí trang trọng, hướng về phương cát lợi để mang lại sự bình an và phúc đức cho gia đình. Ảnh: Pinterest.

