Sự thật bất ngờ đằng sau những biểu tượng trứ danh

Tháp Eiffel Paris - Pháp: Tháp Eiffel là biểu tượng của Paris và sự lãng mạn. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng khi tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, người dân địa phương không hề yêu thích nó. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ Pháp còn gièm pha, gọi là Tháp Eiffel quái dị. Cầu London - Vương quốc Anh: Quá ngạc nhiên! Bài đồng dao phổ biến “London Bridge is falling down, my fair lady” dựa trên một sự kiện có thật. Năm 1967, cầu London được bán cho một doanh nhân người Mỹ, Robert P. McCulloch, vì nó bị chìm. McCulloch đã di dời cây cầu đến thành phố Hồ Havasu, ở Arizona, Hoa Kỳ. Cây cầu London hiện tại bắc qua sông Thames được xây dựng lại sau khi cây cầu cũ được bán đi. Đền Parthenon - Athens, Hy Lạp: Ngôi đền Hy Lạp 2500 năm tuổi hóa ra là một nhà thờ Thiên chúa giáo, một nhà thờ Công giáo, một nhà thờ Hồi giáo và thậm chí là một tòa nhà lưu trữ thuốc súng. Kiệt tác kiến trúc này đã bị bỏ lại trong đống đổ nát trong hơn 300 năm sau Đại chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vào năm 1983, chính phủ Hy Lạp đã bắt đầu khôi phục lại sự huy hoàng của ngôi đền cổ. Ngày nay, đền Parthenon là biểu tượng của sự sống còn. Torre de Belém—Lisbon, Portugal: Tháp Torre de Belém là một trong những di tích nổi tiếng nhất ở châu Âu và là biểu tượng của Thời Khám phá, được dẫn dắt bởi người Bồ Đào Nha. Ban đầu tòa tháp được xây dựng, mục đích chính là bảo vệ thành phố ven biển Lisbon khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù. Sau đó, nơi này còn được sử dụng như một nhà tù chính trị trước khi trở thành cột mốc lịch sử như ngày nay. Nhà thờ Hallgrimur - Reykjavik, Iceland: Nhà thờ Lutheran có một không hai này giống như hình dạng của khối đá bazan. Tương tự như Tháp Eiffel, khi Nhà thờ Hallgrimur được xây dựng, nó bị người dân ở thành phố ruồng bỏ và bị coi là “điều chướng mắt”. Nhưng giờ đây, kiến trúc này là một trong những tòa nhà biểu tượng của thế giới, thể hiện thẩm mỹ Iceland siêu thực. Tượng Nữ thần Tự do – Hoa Kỳ: Không phải ai cũng biết Tượng Nữ thần Tự do được mô phỏng theo một người có thật. Kiến trúc sư người Pháp, Frederic Bartholdi đã làm tượng Nữ thần tự do giống với mẹ của mình, Charlotte. Và nguyên bản ban đầu, bức tượng này không có màu xanh như bây giờ mà là màu nâu đồng xỉn. Tuy nhiên, khi đồng oxy hóa theo thời gian đã tạo thành một lớp màu xanh lá. La Sagrada Família - Barcelona, Tây Ban Nha: Vương cung thánh đường Sagrada Família được xây dựng trong hơn một thế kỷ. Antoni Gaudí bắt đầu xây dựng kiệt tác này vào năm 1882 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Thật không may, Gaudí qua đời vào năm 1926, khi mới hoàn thành một phần tư công trình. Gaudí đã không bao giờ được nhìn thấy La Sagrada Família hoàn chỉnh. Nhưng kiến trúc lộng lẫy này được biết đến là minh chứng cho tài năng nghệ thuật thiên bẩm của ông.

