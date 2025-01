Giải mã văn bản cổ huyền bí, thiêng liêng nhất của người Do Thái

1. Ý nghĩa của từ "Torah". " Torah" trong tiếng Hebrew có nghĩa là giáo huấn hoặc luật lệ, nhưng cũng có thể được hiểu là "hướng dẫn". Ảnh: Pinterest. 2. Nội dung chính. Torah gồm năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Hebrew: Sáng Thế (Genesis), Xuất Hành (Exodus), Lê-vi (Leviticus), Dân Số (Numbers), và Phục Truyền Luật Lệ (Deuteronomy). Ảnh: Pinterest. 3. Được coi là lời của Đức Chúa Trời. Người Do Thái tin rằng Torah được Moses viết dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời trên núi Sinai. Ảnh: Pinterest. 4. Thời gian viết. Người theo Do Thái giáo cho rằng Torah được biên soạn vào khoảng thế kỷ 13 TCN, nhưng các học giả hiện đại cho rằng nó được hình thành qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest. 5. Hình thức truyền thống. Torah được viết tay trên cuộn giấy da (gọi là Sefer Torah) bằng chữ Hebrew cổ, sử dụng bút lông và mực đặc biệt. Ảnh: Pinterest. 6. Sefer Torah rất quý giá. Một cuộn Sefer Torah thời hiện đại cỏ thể mất khoảng 1 năm để chế tác thủ công và trị giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD. Ảnh: Pinterest. 7. Torah và Tanakh. Torah là phần đầu tiên và quan trọng nhất của Tanakh, tức Kinh Thánh Hebrew, gồm ba phần: Torah (Giáo Huấn), Nevi'im (Ngôn Sứ), và Ketuvim (Văn Chương). Ảnh: Pinterest. 8. Tầm quan trọng trong Do Thái giáo. Torah là nền tảng của luật lệ và đạo đức Do Thái, được đọc và nghiên cứu trong các buổi lễ ở giáo đường Do Thái (synagogue). Ảnh: Pinterest. 9. Truyền thống đọc Torah. Torah được chia thành 54 phần (parashot), được đọc trong các buổi lễ Sabbath hàng tuần, hoàn thành toàn bộ trong một năm. Ảnh: Pinterest. 10. Ngôn ngữ Hebrew cổ đại. Torah được viết bằng tiếng Hebrew cổ, một ngôn ngữ thiêng liêng mà người Do Thái tin rằng là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Ảnh: Pinterest. 11. Lời cầu nguyện Shema. Shema, một lời cầu nguyện quan trọng trong Do Thái giáo, xuất phát từ Torah và tuyên bố sự độc tôn của Đức Chúa Trời. Ảnh: Pinterest. 12. Luật và lời răn. Torah chứa 613 mitzvot (lời răn), bao gồm các luật về đạo đức, nghi lễ tôn giáo, và lối sống hàng ngày. Ảnh: Pinterest. 13. Không thể thay đổi. Trong truyền thống Do Thái, Torah được coi là bất biến và không thể thay đổi hoặc sửa đổi theo thời gian. Ảnh: Pinterest. 14. Được truyền qua nhiều thế hệ. Việc sao chép và đọc Torah là một nghi lễ quan trọng, đảm bảo rằng nội dung của nó được truyền tải chính xác qua hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest. 15. Tầm ảnh hưởng. Torah không chỉ là nền tảng của Do Thái giáo mà còn ảnh hưởng đến Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, được coi là "sách thánh" đầu tiên trong các tôn giáo Abrahamic. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

