Hé lộ phát minh thất bại nhất trong sự nghiệp của Thomas Edison

Kho tri thức

Hé lộ phát minh thất bại nhất trong sự nghiệp của Thomas Edison

Sở hữu 1.093 bằng sáng chế, Thomas Edison có nhiều phát minh góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Dù vậy, ông vẫn có phát minh được đánh giá là thất bại.

Tâm Anh (theo Smithsonianmag)
Bóng đèn, máy hát đĩa, máy quay phim... là những phát minh nổi tiếng của nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison. Những phát minh này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân trên thế giới.
Dù sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế cho nhiều phát minh khác nhau nhưng Edison vẫn ngậm ngùi khi một số sáng chế được xem là thất bại vì tốn công sức, tiền bạc.
Trong các phát minh, máy đếm phiếu tự động được xem là một sáng chế thất bại của Edison. Sáng chế này được ông giới thiệu tới công chúng khi 22 tuổi với mục đích là giúp tiết kiệm nhiều thời gian bầu cử cũng như giao dịch hàng ngày.
Máy đếm phiếu tự động bao gồm thiết bị kết nối trực tiếp với bàn làm việc của người bỏ phiếu. Trên bàn có thanh kim loại chia làm hai cột "Có" và "Không". Sau khi mọi người bầu chọn, thông tin sẽ nhanh chóng truyền tới nơi xử lý để theo dõi tổng số phiếu bầu và lập bảng kết quả.
Sáng chế trên của Thomas Edison được giới chức trách đánh giá là thiếu tính thực tế, rườm rà, tốn kém. Vì vậy, thất bại này giúp ông hiểu ra rằng, để phát minh được ứng dụng rộng rãi trong thực tế cần phải có sự độc đáo, giá trị thực tế, lợi ích kinh tế cũng như có thể sản xuất đại trà.
Tương tự như máy đếm phiếu tự động, bút tạo bảng mẫu của Edison cũng không được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhà sáng chế này đã thiết kế bút tạo bảng mẫu hoạt động bằng motor điện nhỏ và pin.
Phát minh bút tạo bảng mẫu sử dụng một cây kim thép xuyên thủng giấy để tạo ra bảng mẫu khi nhân viên viết.
Thay vì phun ra mực, cây bút của Edison để lại những lỗ nhỏ li ti hằn qua mặt giấy. Nhân viên có thể tạo ra bảng mẫu của tài liệu trên giấy nến và làm nhiều bản sao bằng cách lăn mực qua để chữ "in" lên tờ giấy trắng bên dưới.
Edison bắt đầu sản xuất bút tạo bảng mẫu vào năm 1875 và thuê đại lý bán sản phẩm ở Mỹ.
Tuy nhiên, bút tạo bảng mẫu có trọng lượng khá nặng và gây ra tiếng ồn lớn. Một nhược điểm khác là thiết bị này cần duy trì bộ pin bằng dung dịch hóa chất đựng trong hũ. Theo đó, sáng chế này dần rơi vào quên lãng và Edison bắt tay vào nghiên cứu sáng chế mới.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Phát minh #sáng chế #Thomas Edison

