Chính trị

Khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng

Nghị quyết yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Thiên Tuấn

Sáng 11/12, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, Nghị quyết được thông qua yêu cầu Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thời hạn trong các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

202512110916064517-z7314541901283-2170a0dab66ec55fc358953b11e8fc0e.jpg

Trong lĩnh vực ngân hàng, Nghị quyết yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Chương trình tín dụng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; Khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Trong lĩnh vực tài chính, Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán; đa dạng hóa sản phẩm, tăng cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán để khơi thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Ban hành quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; xây dựng quy định hướng dẫn tổ chức thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đánh giá toàn diện về thực trạng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm 2026, có giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Trong lĩnh vực công thương, Nghị quyết yêu cầu phấn đấu đến năm 2027, hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân; đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, hoàn thiện các quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc lá; về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, chú trọng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải và khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nghị quyết chỉ đạo các địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Xây dựng và phê duyệt đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026 - 2035.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về khung vị trí việc làm, định mức số người làm việc tối thiểu và lộ trình áp dụng tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù ở từng vùng, miền, địa phương.

Rà soát, sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó mở rộng đối tượng được thụ hưởng và tích hợp các chính sách để thống nhất triển khai thực hiện.

Trong lĩnh vực xây dựng, chậm nhất trong quý II/2026, ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi về xây dựng. Nghiên cứu, có chính sách khuyến khích thúc đẩy và ứng dụng các giải pháp công nghệ vật liệu xanh, vật liệu tái chế nhằm tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu tác động môi trường.

Chính trị

