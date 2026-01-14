Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khan hiếm RAM toàn cầu, laptop và PC sắp tăng giá mạnh

Số hóa

Khan hiếm RAM toàn cầu, laptop và PC sắp tăng giá mạnh

Nguồn cung RAM toàn cầu lao dốc vì cơn khát AI, đẩy giá bộ nhớ tăng chưa từng có và khiến nhiều thiết bị điện tử đứng trước nguy cơ đội giá.

Thiên Trang (TH)
Thị trường công nghệ toàn cầu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm RAM nghiêm trọng do nhu cầu bùng nổ từ các chip trí tuệ nhân tạo.
Thị trường công nghệ toàn cầu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm RAM nghiêm trọng do nhu cầu bùng nổ từ các chip trí tuệ nhân tạo.
Các tập đoàn như NVIDIA, AMD và Google được cho là đang tiêu thụ lượng RAM khổng lồ cho hệ thống AI, làm bóp nghẹt nguồn cung dân dụng.
Các tập đoàn như NVIDIA, AMD và Google được cho là đang tiêu thụ lượng RAM khổng lồ cho hệ thống AI, làm bóp nghẹt nguồn cung dân dụng.
TrendForce dự báo giá DRAM sẽ tăng 50-55% trong quý I/2026, mức tăng được đánh giá là chưa từng có tiền lệ.
TrendForce dự báo giá DRAM sẽ tăng 50-55% trong quý I/2026, mức tăng được đánh giá là chưa từng có tiền lệ.
Bộ nhớ hiện đã chiếm khoảng 20% chi phí phần cứng laptop, cao hơn đáng kể so với năm 2025.
Bộ nhớ hiện đã chiếm khoảng 20% chi phí phần cứng laptop, cao hơn đáng kể so với năm 2025.
Thực tế thị trường cho thấy giá RAM tăng sốc, khi cùng một cấu hình 256GB RAM có thể đắt gấp 10 lần chỉ sau vài tháng.
Thực tế thị trường cho thấy giá RAM tăng sốc, khi cùng một cấu hình 256GB RAM có thể đắt gấp 10 lần chỉ sau vài tháng.
Các hãng điện tử lớn như Apple và Dell buộc phải tính toán lại cấu hình sản phẩm để hạn chế tác động lên giá bán.
Các hãng điện tử lớn như Apple và Dell buộc phải tính toán lại cấu hình sản phẩm để hạn chế tác động lên giá bán.
Tuy vậy, Dell thừa nhận giá thiết bị điện tử khó tránh khỏi xu hướng tăng trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện.
Tuy vậy, Dell thừa nhận giá thiết bị điện tử khó tránh khỏi xu hướng tăng trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện.
Micron cho biết toàn bộ sản lượng RAM năm 2026 đã được đặt mua hết, báo hiệu người tiêu dùng sẽ còn “chịu trận” trong thời gian dài.
Micron cho biết toàn bộ sản lượng RAM năm 2026 đã được đặt mua hết, báo hiệu người tiêu dùng sẽ còn “chịu trận” trong thời gian dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#RAM #giá linh kiện #laptop #PC #AI #nguyên liệu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT