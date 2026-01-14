Khan hiếm RAM toàn cầu, laptop và PC sắp tăng giá mạnh

Nguồn cung RAM toàn cầu lao dốc vì cơn khát AI, đẩy giá bộ nhớ tăng chưa từng có và khiến nhiều thiết bị điện tử đứng trước nguy cơ đội giá.
Một người đàn ông lớn tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15 của một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc, do bị vướng vào dây phơi đồ ở tầng 7.
Từng bị Apple khai tử, iPhone 4 bất ngờ hot trở lại năm 2026 khi Gen Z dùng làm máy ảnh hoài cổ, tạo trào lưu ngược dòng gây sốt mạng xã hội.
Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Phát hiện này làm sáng tỏ về một bộ tộc cổ đại từng sinh sống ở miền tây Hungary, mà danh tính của họ vẫn còn là một bí ẩn.
Kính viễn vọng James Webb đã phát hiện một lỗ đen quái vật di chuyển qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ. Lỗ đen này đã trốn thoát khỏi thiên hà mẹ.
Mẫu xe bán tải Kia Tasman sẽ được nhà phân phối Thaco đưa về Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh Ford Ranger, Mitsubishi Triton và sắp tới là Toyota Hilux mới..
Chưa đầy hai tuần, Quân đội Nga đã đánh bại lữ đoàn đặc nhiệm Azov tại Donetsk, đồng thời áp sát Orekiv ở Zaporozhye, tiến dọc theo sông Konka.
Kia đã lên kế hoạch sản xuất phiên bản Sportswagon của K4 từ khá lâu, nhưng đến nay xe mới chính thức ra mắt và nó đã sẵn sàng chinh phục thị trường châu Âu.
Ca sĩ Khả Lâu được Phương Mỹ Chi mời đến buổi fanmeeting, sau đó có một sân khấu, sinh nhật khó quên.
Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Huyền Baby đã hé lộ một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt của mình cùng cô bạn thân lâu năm.
Á hậu Thu Ngân lên đường sang Ai Cập thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Cô diện thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn.
Mansory Gronos P850 là sản phẩm mà hãng độ xe Đức dành cho mẫu xe SUV Mercedes-AMG G63 và họ chỉ sản xuất ra toàn thế giới đúng 10 chiếc.
Xuất hiện tại một sự kiện giải trí gần đây, Huyền Baby trở thành tâm điểm khi diện bộ váy dự tiệc lấp lánh, tôn trọn vóc dáng thon gọn và thần thái sang chảnh.
Chỉ với 15 giây nhún nhảy theo giai điệu bài nhạc Gameboy, Mai Dora đã lập tức 'thôi miên' người hâm mộ bởi nhan sắc cực phẩm và thần thái không thể rời mắt.
Sau khi rời phim Hương phù sa, các diễn viên: Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái và Thành Đạt có những ngã rẽ khác nhau.
Không còn là cô em gái nhỏ của 'Lâm Tây', Đặng Thanh Giang vừa khiến netizen 'ngỡ ngàng' với màn lột xác visual tuổi 18 đầy sắc sảo và thần thái.
Công nghệ laser đã giúp các chuyên gia phát hiện ra tàn tích công trình kiến trúc cổ xưa trong rừng mưa nhiệt đới ở Ecuador.
Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và đã du nhập vào nhiều nơi, gồm Việt Nam, rết nhà Địa Trung Hải (Scutigera coleoptrata) khiến con người vừa hãi vừa tò mò.
Một dân chơi chính hiệu đã chấp nhận bỏ ra tới 242.000 USD (khoảng hơn 6,3 tỷ đồng) để mang về garage chiếc xe Toyota Supra Turbo đời 1998.
Những ngày giữa tháng 11 Âm lịch, “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ Tết Nguyên đán.
Dù xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn khiến netizen xuýt xoa bởi phong thái sang chảnh đúng chất 'tiểu thư Hà Thành'.