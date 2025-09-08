Khẩn cấp đưa ngư dân hôn mê từ đảo Song tử Tây về đất liền

Vào lúc 22h15 ngày 5/9, chấp hành mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu VN8619 của Binh đoàn 18 đã đồng hành với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy.BS Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, đã cấp tốc lên đường đến Đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa để đưa ngư dân trong tình trạng nguy kịch từ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây về Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.

Bệnh nhân là N.Đ.Q (sinh năm 1980), một ngư dân đang bám biển đánh bắt thủy hải sản. Sau quá trình lặn sâu 3 lần với khoảng thời gian trên 2 giờ mỗi lần ở độ sâu hơn 40 mét, khi lên tàu khoảng 30 phút, bệnh nhân có dấu hiệu mất ý thức.

Được tái tăng áp tại chỗ 3 lần nhưng tình trạng của bệnh nhân không cải thiện, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6h30 sáng ngày 5/9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được các y bác sĩ hồi sinh tim phổi, sau khoảng 7 phút bệnh nhân đã có mạch trở lại, tri giác có cải thiện một phần. Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn cùng với Bệnh viện Quân y 175 thông qua Telmedicine thống nhất chẩn đoán bệnh giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn có hồi phục, tiếp tục điều trị oxy cao áp, truyền dịch, cortioid.

Bệnh nhân sau liệu trình oxy cao áp kém đáp ứng được đưa về đất liền - Ảnh BVCC

Đến 15h30 cùng ngày, tái đánh giá bệnh nhân sau liệu trình oxy cao áp nhận định đáp ứng kém điều trị, rối loạn chức năng cơ quan tiến triển, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ hít sặc, tắc mạch, suy đa cơ quan tiến triển nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa, bệnh nhân được đề nghị chuyển về tuyến sau bằng trực thăng càng sớm càng tốt.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21h50 ngày 5/9 và đến Đặc khu Trường Sa lúc 0h40 để tiếp nhiên liệu, sau đó, di chuyển đến đảo Song Tử Tây.

Lúc 2h45 sáng ngày 6/9, Tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp huyết động chưa ổn định.

Bệnh nhân được đưa lên máy bay đưa về đất liền - Ảnh BVCC

Tổ đã kịp thời đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản kiểm soát, ổn định bệnh nhân, báo cáo và xin ý kiến chỉ huy bệnh viện, nhận định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển đường không và quyết định đưa bệnh nhân lên máy bay.

Quá trình vận chuyển bằng trực thăng Tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức huyết động, huyết động, theo dõi thường xuyên chỉ số sinh tồn liên tục.

Hồi sức tim phổi tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175 vào 10h30 sáng ngày 6/9.

Bệnh nhân được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cũng như hội chẩn nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác nhất và tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Quân y 175.