Khám phá Vĩnh Hy đúng điệu với 7 địa điểm được người bản địa gợi ý

Giữa nắng gió miền Trung, Vĩnh Hy vẫn giữ trọn nét nguyên sơ cùng 7 điểm trải nghiệm độc đáo khiến du khách say lòng ngay lần đầu ghé.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩn mình giữa núi rừng và biển xanh, Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa – trước đây thuộc Ninh Thuận) là một trong những vịnh biển nguyên sơ bậc nhất Việt Nam. Từ trung tâm Phan Rang chạy xe khoảng 40 km về phía Đông Bắc, du khách sẽ chạm đến vùng biển trong veo như ngọc, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Ảnh trieuhaotravel
Theo người dân địa phương, thời điểm lý tưởng nhất để đến Vĩnh Hy là tháng 5 đến tháng 8 khi trời trong, biển lặng và nắng đẹp. Còn tháng 10 – 11 là mùa gió, sóng lớn, thích hợp với những ai yêu khám phá và muốn cảm nhận nét hoang sơ của vùng biển này. Ảnh trieuhaotravel
Bãi Thùng là gợi ý đầu tiên của người dân bản địa. Con đường nhỏ men theo núi đưa bạn đến bãi cát trắng mịn, sóng êm và nước trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Vào buổi sớm, mặt biển ánh lên sắc ngọc bích, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Đây là nơi lý tưởng để tắm biển, câu cá hoặc lặn ngắm san hô, nơi sao biển và nhum to bằng bàn tay nằm ẩn mình dưới làn nước trong xanh. Ảnh Viên La Cà
Công viên đá được ví như “sân khấu của mặt trời” ở Vĩnh Hy. Khi những tia nắng đầu tiên len qua mặt biển, bầu trời chuyển dần từ hồng phớt sang vàng cam, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm nơi nào có được. Sau khi ngắm bình minh, du khách có thể kết hợp tour ngắn tham quan vịnh, chèo kayak hoặc lặn ngắm san hô để tiếp tục hành trình khám phá. Ảnh Tuyên Parafu
Biển Mỹ Hòa được xem là “thủ phủ thể thao biển” của vùng Ninh Thuận Khánh Hòa. Vào những ngày gió mạnh, hàng chục cánh diều rực rỡ bay lượn trên nền trời xanh. Gần bờ, nước nông và sóng nhẹ cho người mới tập; xa bờ là vùng nước sâu đầy thử thách cho dân chuyên nghiệp. Ngoài ra, du khách có thể tham gia chèo SUP, chèo thuyền kayak hoặc lặn ngắm san hô – những hoạt động hấp dẫn của biển nhiệt đới. Ảnh Ninh Thuận
Không có hàng quán hay dịch vụ, Hòn Rùa vẫn giữ trọn nét tự nhiên vốn có. Từ xa nhìn lại, đảo hiện lên như chú rùa khổng lồ đang vươn ra biển lớn. Bao quanh là những phiến đá xám đen phủ rêu xanh, tương phản với màu nước trong vắt. Đến đây, chỉ cần ngồi lặng nghe tiếng sóng vỗ, ngắm hoàng hôn buông xuống đường chân trời, du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên trọn vẹn của biển trời. Ảnh Vịnh Vĩnh Hy
Buổi sáng ở Mỹ Tân, ghe thuyền lần lượt cập bến sau một đêm lênh đênh. Cảnh chợ cá nhộn nhịp, tiếng rao hàng và mùi hải sản tươi rói tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống miền biển. Du khách có thể mua hải sản tại chợ và chế biến tại chỗ: gỏi cá mai, cá mú nướng muối ớt hay mực hấp gừng – những món ngon đậm hương vị Vĩnh Hy. Ảnh tinhte
Bãi Chuối mang vẻ đẹp hoang sơ với cát trắng, biển xanh và bầu không khí tĩnh lặng. Đây là nơi lý tưởng để dựng lều qua đêm, ngắm sao và nghe sóng vỗ. Buổi sáng thức dậy, du khách sẽ thấy mặt trời ló rạng từ mặt biển, khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng. Ảnh Vntrip
Được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, tuyến Bình Hưng – Vĩnh Hy đưa du khách qua những khung cảnh đổi sắc liên tục: đồng muối Nhơn Hải lấp lánh, ruộng hành xanh mướt, hoa hoàng yến vàng rực. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy hiện lên với tàu thuyền neo đậu bình yên giữa làn nước xanh biếc. Ảnh vietrektravel
