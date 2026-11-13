Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Đĩa vàng Voyager và thông điệp bí ẩn nhân loại gửi người ngoài hành tinh

Từ những tín hiệu vô tuyến bí ẩn đến các tấm kim loại khắc hình người, nhân loại đã nhiều lần thử gửi lời chào đến những nền văn minh ngoài Trái Đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Một trong những nỗ lực nổi tiếng nhất diễn ra năm 1972, khi tàu thăm dò Pioneer 10 của NASA được phóng lên không gian. Trên thân tàu có gắn một tấm bảng nhôm mạ vàng, mang hình ảnh một người đàn ông, một người phụ nữ khỏa thân, sơ đồ hệ Mặt Trời và vị trí Trái Đất trong thiên hà. Tấm bảng do nhà thiên văn học Carl Sagan, Frank Drake và Linda Salzman Sagan thiết kế, với hy vọng một nền văn minh ngoài Trái Đất có thể hiểu được thông điệp nếu tìm thấy con tàu. Pioneer 11 cũng mang một tấm bảng tương tự vào năm 1973.

Năm 1974, con người tiến thêm một bước khi gửi thông điệp vô tuyến Arecibo từ kính thiên văn vô tuyến cùng tên ở Puerto Rico. Tín hiệu gồm 1.679 bit nhị phân, được sắp xếp thành 73 hàng và 23 cột, mã hóa thông tin về các con số từ 1 đến 10, cấu trúc DNA, hình dáng con người, hệ Mặt Trời và kính thiên văn Arecibo. Tín hiệu được hướng về cụm sao cầu M13, cách Trái Đất khoảng 25.000 năm ánh sáng. Đây chủ yếu là một màn trình diễn khả năng truyền tin của nhân loại, bởi nếu có người nhận được, câu trả lời cũng phải mất hàng chục nghìn năm mới đến Trái Đất.

Bìa đĩa vàng Voyager chứa hướng dẫn phát lại và thông tin về vị trí Trái Đất. Ảnh: planetary.org

Đến năm 1977, hai tàu Voyager 1 và Voyager 2 mang theo một trong những thông điệp liên sao giàu nội dung nhất từng được con người chuẩn bị: đĩa vàng Voyager. Bên trong chiếc đĩa mạ vàng là 115 hình ảnh, âm thanh thiên nhiên, tiếng nói bằng 55 ngôn ngữ, âm nhạc từ nhiều nền văn hóa và lời chào của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó. Các nhà khoa học còn đưa vào âm thanh của sóng biển, tiếng gió, tiếng sấm và nhịp tim con người, như một bức chân dung thu nhỏ về sự sống trên Trái Đất.

Không phải mọi thông điệp đều được gửi bằng tàu vũ trụ. Năm 1999 và 2003, các nhà khoa học thuộc dự án Cosmic Call đã phát những tín hiệu vô tuyến chứa thông tin toán học và khoa học về con người đến một số ngôi sao lân cận. Những dự án như vậy phản ánh mong muốn tìm kiếm sự sống thông minh ngoài Trái Đất, đồng thời thử nghiệm khả năng giao tiếp với những đối tượng có thể sở hữu nền khoa học hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, việc chủ động phát tín hiệu ra vũ trụ cũng gây ra nhiều tranh luận. Một số nhà khoa học cho rằng việc công khai vị trí và thông tin về Trái Đất có thể tiềm ẩn rủi ro nếu nền văn minh nhận được thông điệp không có thiện chí. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng xác suất một tín hiệu được tiếp nhận và giải mã thành công là rất thấp, trong khi việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất có giá trị khoa học to lớn.

Cho đến nay, nhân loại vẫn chưa nhận được phản hồi nào được xác nhận từ một nền văn minh ngoài Trái Đất. Những thông điệp đã gửi đi vẫn tiếp tục hành trình trong không gian bao la. Có thể chúng sẽ mãi mãi không được ai tìm thấy, nhưng cũng có thể hàng nghìn hay hàng triệu năm sau, một nền văn minh xa xôi sẽ phát hiện ra chúng và lần đầu biết rằng: từng tồn tại một hành tinh xanh có những sinh vật biết nhìn lên bầu trời và mong muốn được trò chuyện với vũ trụ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Đĩa vàng Voyager #Tàu thăm dò Voyager #Tàu thăm dò Pioneer #Tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất #Thông điệp liên sao

Bài liên quan

Kho tri thức

Kính thiên văn dưới đáy Địa Trung Hải kiểm nghiệm thuyết tương đối

Kính thiên văn neutrino kiểm tra tính bất biến Lorentz, cho rằng các định luật vật lý không thay đổi theo hướng hay trạng thái chuyển động của người quan sát.

Thuyết tương đối của Albert Einstein đã vượt qua nhiều phép thử trong hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, các nhà vật lý vẫn tiếp tục tìm kiếm những sai lệch cực nhỏ có thể hé lộ giới hạn của lý thuyết hiện hành, đặc biệt khi cố gắng kết nối thuyết tương đối với cơ học lượng tử.

Một nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ kính thiên văn neutrino ORCA thuộc dự án KM3NeT, được lắp đặt dưới đáy Địa Trung Hải, để kiểm tra một nguyên lý quan trọng của thuyết tương đối: tính bất biến Lorentz.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những cỗ máy khổng lồ đang săn tìm sự sống ngoài Trái Đất như thế nào?

Trong vũ trụ rộng lớn, các nhà thiên văn đang chế tạo những cỗ máy khổng lồ để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Chúng ta có cô đơn?

Không giống những kính thiên văn thông thường chỉ tập trung quan sát các thiên thể, một số đài quan sát hiện đại được thiết kế để tìm kiếm những dấu hiệu có thể liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất. Mục tiêu không nhất thiết là nhìn thấy sinh vật trên một hành tinh xa xôi, mà là phát hiện những dấu vết hóa học, vật lý hoặc tín hiệu bất thường có thể tiết lộ sự tồn tại của sự sống.

Một trong những phương pháp quan trọng là phân tích khí quyển của các ngoại hành tinh. Khi một hành tinh đi ngang phía trước ngôi sao chủ, một phần ánh sáng sao xuyên qua khí quyển của nó. Các phân tử khí hấp thụ những bước sóng nhất định, tạo ra dấu vân tay quang phổ. Nhờ đó, giới khoa học có thể tìm kiếm các hợp chất như hơi nước, carbon dioxide, methane và ozone. Sự hiện diện đồng thời của một số chất khí trong những điều kiện thích hợp có thể gợi ý hoạt động sinh học, dù chưa đủ để khẳng định có sự sống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

NASA tìm cách giải cứu huyền thoại thiên văn Hubble

NASA ước tính kính thiên văn không gian Hubble có thể trở lại khí quyển Trái Đất vào khoảng năm 2033 - 2034. Cơ quan này đang tìm kiếm giải pháp đưa tàu vũ trụ tiếp cận và đẩy Hubble lên quỹ đạo cao hơn.

Hubble được phóng lên quỹ đạo ngày 24/4/1990, trở thành một trong những đài quan sát thiên văn quan trọng nhất từng được con người chế tạo. Khác với kính thiên văn đặt trên mặt đất, Hubble quan sát vũ trụ từ ngoài phần lớn ảnh hưởng của khí quyển, giúp thu được những hình ảnh rõ nét ở nhiều bước sóng ánh sáng.

1000037440.jpg
Kính thiên văn không gian Hubble của NASA đã giúp con người khám phá hàng loạt kiến thức vũ trụ quan trọng trong suốt hơn 35 năm vận hành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới