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Kho tri thức

Xông hơi 30 phút, điều gì xảy ra với hệ miễn dịch?

Một nghiên cứu tại Phần Lan phát hiện lượng bạch cầu trong máu tăng rõ rệt sau 30 phút xông hơi.

Hà Vy

Các nhà khoa học Phần Lan đã mời 51 người trung niên, gồm cả nam và nữ, tham gia một buổi xông hơi truyền thống của Phần Lan. Họ ở trong phòng có nhiệt độ khoảng 73 độ C trong tổng cộng 30 phút, với một lần nghỉ giữa chừng để tắm nước mát.

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Các nhà khoa học phát hiện lượng bạch cầu trong máu tăng lên sau một buổi xông hơi, nhưng phần lớn trở về mức ban đầu chỉ sau 30 phút. Ảnh: Blasius Erlinger.

Các nhà khoa học lấy mẫu máu của những người tham gia trước khi xông hơi, ngay sau khi kết thúc và 30 phút sau đó. Kết quả cho thấy lượng bạch cầu trong máu tăng rõ rệt ngay sau buổi xông.

Bạch cầu là những tế bào giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Trong nghiên cứu, cả bạch cầu trung tính, loại thường có mặt sớm khi cơ thể bị nhiễm trùng, và tế bào lympho, có vai trò nhận diện, ghi nhớ tác nhân gây bệnh, đều tăng lên. Một số loại bạch cầu khác cũng có sự thay đổi tương tự.

Theo nhà khoa học Ilkka Heinonen thuộc Đại học Turku (Phần Lan), nhiệt độ cao có thể khiến những tế bào miễn dịch đang nằm trong các mô di chuyển vào máu. Nhờ vậy, chúng có thêm cơ hội đi khắp cơ thể để phát hiện những tác nhân gây bệnh. Phản ứng này có phần giống với những gì xảy ra khi chúng ta tập thể dục.

Tuy nhiên, lượng bạch cầu tăng lên không có nghĩa cơ thể đã tạo ra thêm nhiều tế bào miễn dịch mới. Các nhà khoa học cho rằng chúng có thể chỉ tạm thời thay đổi vị trí khi cơ thể chịu tác động của nhiệt.

Đáng chú ý, chỉ 30 phút sau khi rời phòng xông hơi, lượng bạch cầu trung tính và tế bào lympho đã gần như trở về mức ban đầu. Một số loại bạch cầu khác vẫn duy trì ở mức cao hơn, nhưng phần lớn thay đổi ghi nhận được đều diễn ra khá nhanh.

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Xông hơi khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, tăng thân nhiệt và có thể làm thay đổi tạm thời số lượng tế bào miễn dịch trong máu. Ảnh: Blasius Erlinger

Thân nhiệt của những người tham gia cũng tăng từ mức trung bình 36,4 độ C lên khoảng 38,4 độ C sau khi xông hơi.

Hiện các nhà khoa học chưa thể khẳng định việc tăng bạch cầu sau xông hơi có thực sự giúp cơ thể chống lại bệnh tật tốt hơn hay không. Nghiên cứu mới chỉ theo dõi những người tham gia trong vòng 30 phút sau buổi xông, nên chưa rõ những thay đổi này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe về lâu dài.

Trước đó, một số nghiên cứu từng ghi nhận những người thường xuyên xông hơi có nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có viêm phổi, thấp hơn. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để kết luận xông hơi chính là nguyên nhân giúp họ ít mắc bệnh hơn.

Một thử nghiệm khác vào năm 2023 cũng cho thấy cơ thể mỗi người có thể phản ứng khác nhau với việc xông hơi. Những người đã quen xông hơi ghi nhận lượng bạch cầu tăng sau nhiều buổi, trong khi một số tế bào miễn dịch lại giảm ở nhóm chưa có thói quen này. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên những nam giới trẻ, khỏe mạnh nên kết quả chưa thể áp dụng cho tất cả mọi người.

Dù xông hơi có thể giúp thư giãn, việc ở trong phòng quá nóng hoặc quá lâu vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất nước, chóng mặt và kiệt sức vì nóng. Mức nhiệt 73 độ C cùng thời gian 30 phút trong nghiên cứu cũng không phải là khuyến nghị để mọi người tự áp dụng, đặc biệt với những người có vấn đề sức khỏe.

#bạch cầu #xông hơi 30 phút #tế bào lympho #bạch cầu trung tính #hệ miễn dịch #nghiên cứu Phần Lan

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