Số phận thê thảm của xe tăng quái vật nặng 188 tấn Đức Quốc xã chế tạo

Panzerkampfwagen VIII Maus, thường gọi đơn giản là Maus (Chuột), là mẫu xe tăng siêu nặng do Đức phát triển trong những năm cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. Dự án được khởi xướng năm 1942 theo ý tưởng của kỹ sư Ferdinand Porsche và nhận được sự ủng hộ của Adolf Hitler. Mục tiêu là chế tạo một cỗ xe bọc thép gần như bất khả xâm phạm, có thể xuyên thủng những tuyến phòng thủ kiên cố nhất của đối phương.

Điểm gây kinh ngạc nhất của Maus chính là khối lượng chiến đấu khoảng 188 tấn, lớn gấp nhiều lần xe tăng thông thường cùng thời. Chiếc xe dài khoảng 10,2 m, rộng 3,7 m và cao hơn 3,6 m. Giáp trước thân xe dày khoảng 200 mm, trong khi tháp pháo có lớp giáp trước lên tới khoảng 220–240 mm. Với kích thước đồ sộ, Maus giống một pháo đài thép di động hơn là một phương tiện chiến đấu thông thường.

Vũ khí chính của Maus là pháo 128 mm KwK 44 L/55, kết hợp với một pháo đồng trục 75 mm và súng máy MG34. Đây là hỏa lực cực kỳ đáng gờm, đủ sức đe dọa hầu hết xe tăng Đồng minh thời bấy giờ. Kíp lái dự kiến gồm sáu người. Để vận hành khối thép khổng lồ, các kỹ sư phải sử dụng hệ thống truyền động xăng – điện đặc biệt: động cơ đốt trong vận hành máy phát điện, sau đó cung cấp năng lượng cho các mô-tơ điện dẫn động bánh xích.

Panzer VIII Maus được trưng bày tại Bảo tàng xe tăng Kubinka, Nga. Ảnh: forcesnews.com

Tuy nhiên, chính trọng lượng khổng lồ lại trở thành điểm yếu chí mạng. Hầu hết những cây cầu ở châu Âu không thể chịu được sức nặng của Maus. Các kỹ sư thậm chí phải tính đến phương án cho xe vượt sông dưới nước bằng thiết bị lặn và hệ thống cung cấp điện đặc biệt. Tốc độ tối đa thiết kế chỉ khoảng 20 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu rất lớn khiến việc triển khai trên chiến trường trở nên thiếu thực tế.

Dự án Maus không bao giờ tiến tới sản xuất hàng loạt. Đến khi chiến tranh kết thúc, người Đức chỉ hoàn thiện hai nguyên mẫu mang ký hiệu V1 và V2, trong đó V1 ban đầu sử dụng tháp pháo giả để thử nghiệm. Trước khi Hồng quân Liên Xô tiến đến, quân Đức đã phá hủy các nguyên mẫu nhằm tránh để chúng rơi vào tay đối phương.

Điều thú vị là chiếc Maus duy nhất còn tồn tại ngày nay thực chất được Liên Xô phục dựng bằng cách kết hợp thân xe V1 với tháp pháo V2. Hiện vật này đang được trưng bày tại Bảo tàng xe tăng Kubinka, Nga. Dù chưa từng tham chiến, Maus vẫn được ghi nhớ như một trong những xe tăng nặng nhất từng được chế tạo và thử nghiệm thành công. Số phận của nó cũng là minh chứng cho một nghịch lý trong lịch sử quân sự: sức mạnh hỏa lực và lớp giáp khổng lồ không thể bù đắp cho những hạn chế về hậu cần, cơ động và tính thực tiễn.