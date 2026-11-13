Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kỳ bí những hòn đảo vừa xuất hiện đã biến mất chỉ sau vài tuần

Giữa đại dương bao la, những vụ phun trào núi lửa đôi khi tạo nên điều kỳ diệu: một hòn đảo mới xuất hiện từ lòng biển.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hiện tượng này thường xảy ra khi núi lửa hoạt động dưới đáy đại dương, phun trào dung nham, tro bụi và những mảnh đá nóng lên phía mặt nước. Qua nhiều đợt phun trào, vật chất núi lửa tích tụ thành một ngọn núi ngầm ngày càng cao, cho đến khi đỉnh của nó vượt khỏi mặt biển. Một hòn đảo mới chính thức ra đời, đôi khi chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần hoạt động địa chất dữ dội.

Tuy nhiên, không phải hòn đảo núi lửa nào cũng tồn tại lâu dài. Những đảo mới hình thành chủ yếu từ tro bụi và vật liệu núi lửa rời rạc thường dễ bị sóng biển bào mòn, khiến chúng biến mất chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng. Ngược lại, nếu dung nham nguội đi và tạo thành lớp đá rắn chắc, hòn đảo có thể tồn tại hàng nghìn năm.

Đảo Surtsey của Iceland hình thành sau những đợt phun trào núi lửa dưới biển từ năm 1963. Ảnh: focus.it

Một ví dụ nổi tiếng là đảo Surtsey ngoài khơi Iceland. Hòn đảo bắt đầu xuất hiện ngày 14/11/1963 sau một vụ phun trào dưới biển và tiếp tục được bồi đắp trong gần bốn năm, trước khi hoạt động núi lửa chấm dứt vào tháng 6/1967. Surtsey trở thành phòng thí nghiệm tự nhiên đặc biệt, giúp các nhà khoa học theo dõi cách thực vật, chim chóc và những sinh vật khác từng bước xâm chiếm một vùng đất hoàn toàn mới.

Một trường hợp khác là Nishinoshima ở Thái Bình Dương. Năm 2013, một hòn đảo nhỏ mới xuất hiện gần đảo cũ sau đợt phun trào dưới biển, rồi hợp nhất với Nishinoshima. Những đợt phun trào tiếp theo tiếp tục mở rộng diện tích hòn đảo.

Không chỉ tạo ra đất liền, những hòn đảo mới còn mở ra cơ hội nghiên cứu sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái. Ban đầu, bề mặt đảo gần như trơ trụi, không có đất màu hay thảm thực vật. Sau đó, hạt giống theo gió, dòng hải lưu và chim biển đến đây, mở đầu quá trình hình thành một hệ sinh thái mới. Surtsey là ví dụ tiêu biểu, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2008.

Thế nhưng, sự ra đời của đảo núi lửa cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những vụ nổ do magma tiếp xúc với nước biển có thể tạo ra cột hơi nước, tro bụi và đá nóng bắn lên không trung. Sóng thần cũng có thể xuất hiện nếu xảy ra những vụ phun trào hoặc sụp đổ núi lửa quy mô lớn.

Theo một nghiên cứu được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố năm 2026, kể từ khi đảo Surtsey xuất hiện năm 1963, ít nhất 23 đảo núi lửa khác cũng từng hình thành trên đại dương. Một số tồn tại hàng chục năm, trong khi những đảo khác biến mất chỉ sau vài tuần.

Những hòn đảo này cho thấy Trái Đất vẫn luôn vận động và thay đổi. Ngay giữa đại dương tưởng chừng bất biến, những vùng đất mới vẫn có thể bất ngờ xuất hiện, rồi tiếp tục lớn lên hoặc biến mất theo quy luật khắc nghiệt của tự nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Đảo Surtsey #Nishinoshima #Núi lửa dưới biển #Địa chất núi lửa #Hệ sinh thái đảo

Bài liên quan

Kho tri thức

Choáng ngợp những kỳ quan hang động ẩn sâu dưới lòng đại dương

Ẩn dưới làn nước xanh thẳm, những hang động biển lưu giữ cảnh quan kỳ lạ, hệ sinh thái độc đáo và nhiều bí mật địa chất.

Khác với những hang động trên đất liền, hang động dưới biển được hình thành và biến đổi bởi nhiều quá trình địa chất phức tạp, từ sự hòa tan đá vôi, hoạt động núi lửa đến biến động mực nước biển. Một số nằm hoàn toàn dưới mặt nước, số khác có lối vào ngay trên bờ nhưng những khoang bên trong lại ngập nước. Không ít địa điểm sở hữu những đường hầm kéo dài hàng trăm mét, đòi hỏi thợ lặn chuyên nghiệp mới có thể khám phá.

Tại Croatia, hang động Modra špilja (Blue Cave) trên đảo Biševo nổi tiếng với ánh sáng xanh kỳ ảo. Ánh nắng xuyên qua một khe mở dưới mặt nước, phản chiếu lên nền đá vôi rồi lan tỏa khắp khoang hang. Khi điều kiện ánh sáng thuận lợi, nước biển và các bức tường đá dường như phát sáng màu xanh bạc. Đây là một ví dụ tuyệt đẹp về cách ánh sáng tự nhiên biến đổi cảnh quan dưới lòng biển.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Năm 2026 gần như chắc chắn vượt ngưỡng nóng lên 1,5°C

Theo Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 10 đạt 15,35°C, cao hơn 0,9°C so với mức trung bình giai đoạn 1991–2020 và cao hơn 1,75°C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850–1900.

Đây là tháng 10 nóng nhất kể từ khi dữ liệu quan trắc được ghi nhận. Tháng 10 cũng là tháng thứ ba liên tiếp nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, sau tháng 8 và tháng 9.

wl3yjidrnibcorrwsmjz1gulhm-pmroj0mdcyacrniumlmpof0n4roakvm4snmxpoanlklbogvf1un4lhem0l8wom22spnwn4iocwngjytx5lcvpuchs6to1oo7d4rnrem1ou3ll6sjzgjmyc2gaymr-mxhwy3kx59nj8muz7t0fd0bezl5amerb3xagtndu.jpg
Biểu đồ nhiệt tháng 10 ghi nhận qua các năm.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ hố sụt ở Phong Nha – Kẻ Bàng đến loạt kỳ quan hố sụt nổi tiếng thế giới

Ẩn sâu trong những vùng karst, mỗi hố sụt khổng lồ là một dấu tích địa chất độc đáo, đồng thời đặt ra bài toán bảo tồn khi trở thành điểm đến du lịch.

Từ hố sụt ở Phong Nha – Kẻ Bàng đến loạt kỳ quan hố sụt nổi tiếng thế giới, câu chuyện của các hố sụt cho thấy chúng không chỉ là một hiện tượng địa chất đơn thuần mà là những cửa sổ mở ra lịch sử hình thành cảnh quan, sự vận động của nước và mối quan hệ mong manh giữa thiên nhiên với hoạt động của con người.

Hố sụt – khoảng trống khổng lồ do thiên nhiên tạo tác

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới