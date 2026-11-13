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Kho tri thức

Kỳ vĩ thiên đường hang động với những rèm đá khổng lồ ở Trung Đông

Ẩn sâu dưới những ngọn núi xanh của Liban là một thế giới kỳ ảo, nơi nước và thời gian đã kiến tạo những cung điện đá tuyệt đẹp.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hang động Jeita Grotto nằm cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía Bắc, trong thung lũng sông Nahr al-Kalb. Đây là một trong những hệ thống hang động đá vôi nổi tiếng nhất Trung Đông, với tổng chiều dài các khu vực đã được khám phá vượt 9 km. Qua hàng triệu năm, nước ngầm hòa tan đá vôi, tạo nên những đại sảnh rộng lớn cùng vô số thạch nhũ, măng đá và cột đá có hình dáng kỳ thú.

Jeita gồm hai tầng hang động nối với nhau. Tầng dưới được nhà truyền giáo người Mỹ William Thomson phát hiện vào năm 1836, khi ông tiến sâu vào hang và tìm thấy một dòng sông ngầm. Những chuyến thám hiểm tiếp theo dần hé lộ quy mô rộng lớn của hệ thống hang động. Đến năm 1958, các nhà thám hiểm Liban phát hiện thêm tầng hang phía trên, mở ra một thế giới hoàn toàn khác với những khoang đá khô ráo và các cấu trúc thạch nhũ đồ sộ.

Điểm đặc biệt của Jeita là sự tương phản giữa hai tầng hang. Tầng trên dài khoảng 2.130 m, nổi bật với những đại sảnh chứa vô số thạch nhũ buông xuống từ trần hang như rèm đá, kết hợp cùng măng đá mọc lên từ nền đất. Một số khối đá kết nối với nhau thành những cột trụ khổng lồ. Trong khi đó, tầng dưới có dòng sông ngầm uốn lượn qua những hành lang tối, tạo nên khung cảnh huyền bí.

Những cấu trúc thạch nhũ kỳ ảo bên trong hang động Jeita. Ảnh: indroyc.com

Một trong những điểm nhấn nổi tiếng nhất của Jeita là khối thạch nhũ khổng lồ dài khoảng 8,2 m, được xem là một trong những cấu trúc thạch nhũ lớn nhất thế giới. Những giọt nước giàu khoáng chất nhỏ xuống qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm đã tích tụ canxit, tạo nên các hình thù tự nhiên vô cùng đa dạng. Ánh sáng nhân tạo được bố trí khéo léo càng làm nổi bật màu sắc và đường nét của những khối đá.

Nếu tầng trên đưa du khách bước vào thế giới của những cung điện đá, tầng dưới lại mang đến trải nghiệm khác biệt: khám phá dòng sông ngầm bằng thuyền điện. Con thuyền lặng lẽ len qua những hành lang đá, giữa mặt nước tối phản chiếu ánh sáng và tiếng nước vang vọng trong lòng núi. Đây cũng là một phần quan trọng của hệ thống Nahr al-Kalb, nguồn cung cấp nước cho khu vực xung quanh.

Jeita từng lọt vào vòng chung kết cuộc bình chọn Bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Không chỉ có giá trị du lịch, hang động còn là một phòng thí nghiệm địa chất tự nhiên, giúp các nhà khoa học tìm hiểu quá trình hình thành cảnh quan karst. Để bảo vệ những cấu trúc mong manh đã mất hàng triệu năm hình thành, du khách không được chụp ảnh bên trong hang. Jeita thực sự là minh chứng sống động cho khả năng sáng tạo phi thường của thiên nhiên.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Jeita Grotto #Liban #Hang động đá vôi #Thạch nhũ #Du lịch thiên nhiên

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