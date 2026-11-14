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[GALLERY] Khám phá 10 loại rau củ vàng cam tốt cho sức khỏe

Kho tri thức

[GALLERY] Khám phá 10 loại rau củ vàng cam tốt cho sức khỏe

Không chỉ sở hữu màu sắc rực rỡ, hấp dẫn, các loại rau củ màu vàng cam còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.

Ngọc Mai
Cà rốt là loại củ quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam, nổi bật với màu cam tươi sáng và vị ngọt tự nhiên. Loại củ này chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào – tiền chất của vitamin A, cùng vitamin C, vitamin K và chất xơ hòa tan. Beta-carotene khi được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh, trong khi các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào và chăm sóc làn da. Ảnh: Điện máy XANH
Cà rốt là loại củ quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam, nổi bật với màu cam tươi sáng và vị ngọt tự nhiên. Loại củ này chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào – tiền chất của vitamin A, cùng vitamin C, vitamin K và chất xơ hòa tan. Beta-carotene khi được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh, trong khi các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào và chăm sóc làn da. Ảnh: Điện máy XANH
Bí đỏ gây ấn tượng với lớp vỏ cứng, phần thịt bên trong có màu vàng cam đặc trưng và vị ngọt bùi. Đây là thực phẩm giàu beta-carotene, vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất như kali và magie. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, bí đỏ góp phần duy trì sức khỏe đôi mắt, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bổ sung các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Điện máy XANH
Bí đỏ gây ấn tượng với lớp vỏ cứng, phần thịt bên trong có màu vàng cam đặc trưng và vị ngọt bùi. Đây là thực phẩm giàu beta-carotene, vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất như kali và magie. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, bí đỏ góp phần duy trì sức khỏe đôi mắt, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bổ sung các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Điện máy XANH
Không có vị cay như nhiều loại ớt khác, ớt chuông vàng sở hữu vị ngọt nhẹ, độ giòn hấp dẫn và màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, loại rau củ này nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C cao, kết hợp cùng các carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe võng mạc và góp phần hạn chế tác động của quá trình lão hóa. Ảnh: Arttimes
Không có vị cay như nhiều loại ớt khác, ớt chuông vàng sở hữu vị ngọt nhẹ, độ giòn hấp dẫn và màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, loại rau củ này nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C cao, kết hợp cùng các carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe võng mạc và góp phần hạn chế tác động của quá trình lão hóa. Ảnh: Arttimes
Khoai tây ruột vàng có phần thịt củ màu vàng đặc trưng, kết cấu mềm bùi và vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh nguồn tinh bột cung cấp năng lượng, loại củ này còn chứa vitamin C, vitamin B6, chất xơ cùng nhiều khoáng chất. Đáng chú ý, khoai tây vàng cung cấp các carotenoid, trong đó có lutein – chất chống oxy hóa được biết đến với vai trò hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Ảnh: Bách hoá XANH
Khoai tây ruột vàng có phần thịt củ màu vàng đặc trưng, kết cấu mềm bùi và vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh nguồn tinh bột cung cấp năng lượng, loại củ này còn chứa vitamin C, vitamin B6, chất xơ cùng nhiều khoáng chất. Đáng chú ý, khoai tây vàng cung cấp các carotenoid, trong đó có lutein – chất chống oxy hóa được biết đến với vai trò hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Ảnh: Bách hoá XANH
Khoai lang ruột vàng là thực phẩm giàu tinh bột, có vị ngọt bùi và thường xuất hiện trong các bữa ăn của người Việt. Loại củ này nổi bật với beta-carotene, chất xơ hòa tan, vitamin C và kali. Sự kết hợp của các dưỡng chất giúp khoai lang trở thành nguồn cung cấp năng lượng, hỗ trợ duy trì hoạt động tiêu hóa, nuôi dưỡng thị lực và góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột. Ảnh: Long Châu
Khoai lang ruột vàng là thực phẩm giàu tinh bột, có vị ngọt bùi và thường xuất hiện trong các bữa ăn của người Việt. Loại củ này nổi bật với beta-carotene, chất xơ hòa tan, vitamin C và kali. Sự kết hợp của các dưỡng chất giúp khoai lang trở thành nguồn cung cấp năng lượng, hỗ trợ duy trì hoạt động tiêu hóa, nuôi dưỡng thị lực và góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột. Ảnh: Long Châu
Những hạt ngô vàng óng không chỉ tạo nên màu sắc hấp dẫn cho món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Ngô cung cấp chất xơ, tinh bột, vitamin nhóm B, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin. Trong đó, chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, còn các carotenoid có vai trò bảo vệ tế bào và hỗ trợ duy trì sức khỏe đôi mắt. Ảnh: Bách hoá XANH
Những hạt ngô vàng óng không chỉ tạo nên màu sắc hấp dẫn cho món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Ngô cung cấp chất xơ, tinh bột, vitamin nhóm B, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin. Trong đó, chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, còn các carotenoid có vai trò bảo vệ tế bào và hỗ trợ duy trì sức khỏe đôi mắt. Ảnh: Bách hoá XANH
Bí ngòi vàng có hình dáng thuôn dài, lớp vỏ vàng sáng, phần thịt mềm và hạt nhỏ khi còn non. Đây là loại rau củ ít calo nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, magie, photpho và canxi. Đặc biệt, sự hiện diện của lutein, zeaxanthin và beta-carotene giúp bổ sung các chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì thị lực. Ảnh: Arttimes
Bí ngòi vàng có hình dáng thuôn dài, lớp vỏ vàng sáng, phần thịt mềm và hạt nhỏ khi còn non. Đây là loại rau củ ít calo nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, magie, photpho và canxi. Đặc biệt, sự hiện diện của lutein, zeaxanthin và beta-carotene giúp bổ sung các chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì thị lực. Ảnh: Arttimes
Đu đủ là loại quả quen thuộc tại Việt Nam, có thể sử dụng khi còn xanh để chế biến các món gỏi, món ăn hoặc thưởng thức khi chín với phần thịt vàng cam mềm ngọt. Đu đủ chứa papain – enzyme hỗ trợ phân giải protein trong quá trình tiêu hóa, cùng hàm lượng beta-carotene và vitamin C đáng kể. Nhờ đó, loại quả này góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe làn da. Ảnh: Tiêm chủng Long Châu
Đu đủ là loại quả quen thuộc tại Việt Nam, có thể sử dụng khi còn xanh để chế biến các món gỏi, món ăn hoặc thưởng thức khi chín với phần thịt vàng cam mềm ngọt. Đu đủ chứa papain – enzyme hỗ trợ phân giải protein trong quá trình tiêu hóa, cùng hàm lượng beta-carotene và vitamin C đáng kể. Nhờ đó, loại quả này góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe làn da. Ảnh: Tiêm chủng Long Châu
Với kích thước nhỏ xinh, vị ngọt thanh và màu vàng óng, cà chua bi vàng là nguyên liệu được nhiều người yêu thích trong các món salad và bữa ăn hằng ngày. Loại quả này cung cấp vitamin A, C, K, một số vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất như kali, sắt, magie. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe đôi mắt, hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Long Châu
Với kích thước nhỏ xinh, vị ngọt thanh và màu vàng óng, cà chua bi vàng là nguyên liệu được nhiều người yêu thích trong các món salad và bữa ăn hằng ngày. Loại quả này cung cấp vitamin A, C, K, một số vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất như kali, sắt, magie. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe đôi mắt, hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Long Châu
Đậu que vàng (đậu cô ve vàng) là loại rau có màu sắc khá đặc biệt, ít calo nhưng giàu chất xơ và protein thực vật. Thành phần dinh dưỡng của loại đậu này còn có vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, mangan, photpho, sắt và kẽm. Nhờ sự đa dạng về dưỡng chất, đậu que vàng góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa, duy trì sức khỏe tim mạch và bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Ảnh: Arttimes
Đậu que vàng (đậu cô ve vàng) là loại rau có màu sắc khá đặc biệt, ít calo nhưng giàu chất xơ và protein thực vật. Thành phần dinh dưỡng của loại đậu này còn có vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, mangan, photpho, sắt và kẽm. Nhờ sự đa dạng về dưỡng chất, đậu que vàng góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa, duy trì sức khỏe tim mạch và bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Ảnh: Arttimes
3 loại chất đạm lành mạnh nhất nên ăn mỗi ngày. Clip: Dược Sĩ Đại Minh
Ngọc Mai
#Rau củ màu vàng cam #Rau củ giàu vitamin và khoáng chất #Các loại rau củ tốt cho sức khỏe #Rau củ giàu chất chống oxy hóa

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