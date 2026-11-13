Tử vi 12 cung hoàng đạo 14/11/2026: Cự Giải rối chuyện nhà, bình tĩnh mới hóa giải

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 14/11/2026, một số vấn đề gia đình có thể khiến Cự Giải phân tâm, chỉ cần bình tĩnh trao đổi mọi chuyện sẽ dễ tìm được tiếng nói chung.
Honda HR-V e TrailSport 2027 mới dự kiến ra mắt Thái Lan vào ngày 2/12, tại triển lãm Motor Expo 2026. Phiên bản mới sở hữu nhiều chi tiết trang trí riêng biệt.
Honda HR-V e TrailSport 2027 mới dự kiến ra mắt Thái Lan vào ngày 2/12, tại triển lãm Motor Expo 2026. Phiên bản mới sở hữu nhiều chi tiết trang trí riêng biệt.
Mẫu xe van Suzuki Spacia Base sở hữu đầy đủ mọi thứ cần thiết và không có những trang bị dư thừa, sau khi được độ thành phương tiện cắm trại lý tưởng.
Trong top 10 mẫu ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, có tới 8 mẫu xe Nhật, 1 xe Mỹ và 1 xe Hàn - cho các phân khúc MPV, SUV và sedan.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất cần thận trọng trước những quyết định, bởi một sai sót nhỏ cũng khiến bạn gặp rắc rối.
Nissan đánh dấu 75 năm ra đời dòng SUV Patrol bằng việc đưa tên gọi này trở lại Mỹ sau 57 năm, đồng ra mắt bản 1.951 chiếc dành riêng cho khu vực Trung Đông.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/11/2026, Bảo Bình có thể đứng trước cơ hội thể hiện năng lực với cấp trên hoặc đối tác, giúp mở ra hướng đi mới trong công việc.
RAM Rampage được định vị nằm giữa dòng xe bán tải truyền thống và các mẫu SUV cao cấp, Rampage kết hợp tính linh hoạt của một chiếc bán tải đích thực.
Suzuki SV-7S 2027 không thay đổi nhiều về thiết kế. Xe có 3 tùy chọn màu gồm xanh Pearl Suzuki Deep Blue, bạc nhám Matt Sword Silver và đen Glass Sparkle Black.
Subaru Forester 2026 phiên bản Hybrid đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, xe có giá 1,599 tỷ đồng và có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 45% so với bản thuần xăng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất có cơ hội gặp người hỗ trợ đúng lúc, tháo gỡ khó khăn trong công việc, mở rộng vận may tài chính.
Sở hữu vóc dáng thon gọn cùng đường cong quyến rũ, Hoa hậu Kỳ Duyên nhiều lần khiến người hâm mộ xuýt xoa khi diện những thiết kế khoe trọn tấm lưng trần.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/11/2026, Bọ Cạp có thể nhận ra một sự thật từng bị bỏ qua, mở ra hướng đi mới trong công việc và chuyện tình cảm.
Mẫu xe tay ga Honda ADV125 2027 mới được phát triển dành cho những người trẻ sống tại đô thị và sở hữu giấy phép lái xe hạng A1 tại các quốc gia châu Âu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân cần thận trọng trước biến động bất ngờ, Hợi có cơ hội đón tin vui về công việc và tài chính.
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