Khám phá ngôi đền hình tròn thờ Kukulkan hé lộ bí mật cổ

Cấu trúc ngôi đền hình tròn liên quan đến giáo phái Kukulkan được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại El Tigre, một di chỉ khảo cổ trên Bán đảo Yucatán, Mexico, từng là một trong những khu định cư cuối cùng của người Maya cổ đại trước khi nền văn minh này sụp đổ, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy một tàn tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là tàn tích còn sót lại của một ngôi đền hình tròn cổ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ước tính công trình này có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, cách đây 1.000 năm trước, ngôi đền này từng là nơi để thờ Kukulkan, vị thần rắn lông vũ nổi tiếng trong thần thoại Mexico. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tại đây, các chuyên gia còn tìm thấy những bức phù điêu tinh xảo khắc họa hình ảnh các vị vua, thần linh và cuộc sống thường nhật. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các ký tự tượng hình và chữ khắc được tìm thấy tại địa điểm này đã cung cấp những hiểu biết quý giá về các khía cạnh chính trị, kinh tế và tôn giáo của nền văn minh Maya cổ xưa. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Thậm chí, các nhà nghiên cứu tin rằng ngôi đền này có thể chính là ngôi đền được nhắc đến trong một tài liệu lịch sử có tên là “Paxbolón Maldonado Papers”, do Don Pablo Paxbolón biên soạn. Don Pablo Paxbolón là tù trưởng của Chontal (lãnh đạo của người Maya ở bang Tabasco, Mexico) từ năm 1.575 đến năm 1.576 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Chuyên gia Hernández cho biết, công trình ngôi đền tròn này từng “có tầm quan trọng lớn” đối với cộng đồng người Maya. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
