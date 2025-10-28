Thợ mỏ tìm thấy viên kim cương hiếm có, nửa hồng nửa không màu

Những thợ mỏ đã tìm thấy viên kim cương hiếm gặp nặng 37,41 carat với một nửa màu hồng và nửa còn lại không màu tại khu mỏ Karowe, Botswana.
Sau đợt mưa lớn và lũ lụt gần đây, nhiều chủ xe tại các đô thị lớn đã phải mang ôtô đến đại lý hoặc gara để khắc phục tình trạng ngập nước, thuỷ kích nặng.
Chưa đầy một năm sau khi gia nhập X Corp, chuyên gia quảng cáo John Nitti đã rời công ty vì bất đồng với Elon Musk, khiến tham vọng hồi sinh X thêm bế tắc.
Trong giai đoạn này, vận khí thay đổi mạnh khiến may mắn dồn dập kéo tới. Nếu biết tận dụng thời cơ, cả sự nghiệp lẫn tài lộc sẽ phát triển vượt ngoài mong đợi.
Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện vòi có hình dạng giống đầu sư tử tại một xưởng sản xuất rượu vang cổ đại.
Nhờ hương vị đậm đà, mật ong khoái được người thành phố lùng mua dù giá có thể lên tới cả triệu đồng mỗi lít.
Ukraine tung đòn tấn công táo bạo, phá hủy hệ thống Buk-M3 và radar Nebo-SVU - “mắt thần” phòng không Nga, mở ra lỗ hổng chiến thuật lớn ở miền Nam và Crimea.
Sau cải tạo, ngôi nhà được mở rộng trục ánh sáng, thông gió, tổ chức lại không gian sống đa thế hệ một cách mạch lạc và ấm áp.
Các công trình kiến trúc thời tiền sử tiết lộ mạng lưới săn bắt động vật quy mô lớn cực kỳ độc đáo, kinh ngạc.
Một cựu nhân viên Apple cảnh báo người dùng không nên sạc iPhone đến 100% hoặc sạc qua đêm, vì đây là nguyên nhân khiến pin xuống cấp nhanh chóng.
Kia mới đây đã hé lộ loạt ảnh dựng cho các phiên bản đặc biệt của mẫu bán tải Tasman, trong đó đáng chú ý nhất là các biến thể dành cho mục đích quân sự.
Những chiếc hầm trú ẩn dưới lòng đất đang trở thành biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp – nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu mẫu xe số cao cấp Future 125 FI 2026, tiếp nối hành trình gần ba thập kỷ đến với người tiêu dùng Việt.
Một đập nước tại Belgorod, Nga, lần đầu tiên trúng tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10, Kim Ngưu sự nghiệp khả quan, tài lộc ào ạt, nên thử cơ hội đầu tư mới. Sư Tử nên tiết kiệm, tích tiểu thành đại.
Hoa hậu H’hen Niê dành lời ngọt ngào cho nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhân dịp sinh nhật. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu có một cô con gái chung.
Khám phá những địa điểm Halloween rùng rợn nhất thế giới, nơi ánh sáng mờ ảo, bí ngô phát sáng và các tạo hình ma quái khiến du khách vừa sợ vừa thích thú.
Phát hiện khảo cổ mới ở Costa Chica được ví như “cánh cửa mở ra quá khứ”, cho thấy người xưa từng xây dựng một đô thị phức tạp với kiến trúc vượt thời đại.
Loài bò hoang Tây Tạng (Bos mutus) sinh sống trên những vùng núi cao khắc nghiệt, được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ ở dãy Himalaya.
Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.
Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) – ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam, mang đến biển mây bồng bềnh và trải nghiệm trekking khó quên cho du khách.
Qua một số đoạn video chia sẻ gần đây, Elly Trần để lộ căn nhà xinh xắn với ban công ngập tràn sắc xanh.