Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thợ mỏ tìm thấy viên kim cương hiếm có, nửa hồng nửa không màu

Giải mã

Thợ mỏ tìm thấy viên kim cương hiếm có, nửa hồng nửa không màu

Những thợ mỏ đã tìm thấy viên kim cương hiếm gặp nặng 37,41 carat với một nửa màu hồng và nửa còn lại không màu tại khu mỏ Karowe, Botswana.

Tâm Anh (theo LS)
Các chuyên gia tại một phòng thí nghiệm ở Botswana do Viện Đá quý Mỹ (GIA) quản lý gần đây đã kiểm tra một viên kim cương tự nhiên có 2 màu riêng biệt. Ảnh: Photomicrograph by Wanling Tan/GIA.
Các chuyên gia tại một phòng thí nghiệm ở Botswana do Viện Đá quý Mỹ (GIA) quản lý gần đây đã kiểm tra một viên kim cương tự nhiên có 2 màu riêng biệt. Ảnh: Photomicrograph by Wanling Tan/GIA.
Viên kim cương hiếm gặp này được các thợ mỏ đào được tại khu mỏ Karowe, Botswana. Theo Viện Đá quý Mỹ (GIA), trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Carlsbad, California, viên kim cương có kích thước khoảng 24,3 x 16 x14,5 mm và nặng 37,41 carat (tương đương 7,5 g). Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
Viên kim cương hiếm gặp này được các thợ mỏ đào được tại khu mỏ Karowe, Botswana. Theo Viện Đá quý Mỹ (GIA), trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Carlsbad, California, viên kim cương có kích thước khoảng 24,3 x 16 x14,5 mm và nặng 37,41 carat (tương đương 7,5 g). Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
Theo những gì các nhà khoa học đã biết về kim cương nhiều màu, viên kim cương 2 màu mới phát hiện có thể đã được hình thành qua hai giai đoạn. Sally Eaton-Magaña, quản lý cấp cao về nhận dạng kim cương tại GIA, cho hay nửa màu hồng của viên kim cương có thể hình thành trước nhưng có khả năng nó không phải lúc nào cũng có màu hồng như vậy. Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
Theo những gì các nhà khoa học đã biết về kim cương nhiều màu, viên kim cương 2 màu mới phát hiện có thể đã được hình thành qua hai giai đoạn. Sally Eaton-Magaña, quản lý cấp cao về nhận dạng kim cương tại GIA, cho hay nửa màu hồng của viên kim cương có thể hình thành trước nhưng có khả năng nó không phải lúc nào cũng có màu hồng như vậy. Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
"Phần màu hồng có thể ban đầu không màu, sau đó biến dạng do một sự kiện tạo núi cách đây hàng triệu năm, dẫn đến hình thành màu hồng ở một nửa trước và nửa còn lại không màu hình thành sau", quản lý Sally chia sẻ. Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
"Phần màu hồng có thể ban đầu không màu, sau đó biến dạng do một sự kiện tạo núi cách đây hàng triệu năm, dẫn đến hình thành màu hồng ở một nửa trước và nửa còn lại không màu hình thành sau", quản lý Sally chia sẻ. Ảnh: Tebogo Hambira/GIA.
Kim cương hồng cực kỳ hiếm gặp và các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác chúng được hình thành như thế nào. Kim cương được hình thành từ độ sâu hơn 160 km bên dưới bề mặt Trái đất, bên trong lớp phủ. Nhiệt độ và áp suất cực cao liên kết các nguyên tử carbon lại với nhau thành một mạng lưới chặt chẽ và cấu trúc này có thể nhanh chóng trồi lên bề mặt thông qua hoạt động núi lửa, tạo ra những viên kim cương thô. Ảnh: HB Antwerp.
Kim cương hồng cực kỳ hiếm gặp và các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác chúng được hình thành như thế nào. Kim cương được hình thành từ độ sâu hơn 160 km bên dưới bề mặt Trái đất, bên trong lớp phủ. Nhiệt độ và áp suất cực cao liên kết các nguyên tử carbon lại với nhau thành một mạng lưới chặt chẽ và cấu trúc này có thể nhanh chóng trồi lên bề mặt thông qua hoạt động núi lửa, tạo ra những viên kim cương thô. Ảnh: HB Antwerp.
Kim cương có thể có màu thông qua các tạp chất bị giữ lại bên trong bên trong mạng lưới carbon, nhưng điều này rất hiếm hoi vì ít nguyên tố đủ nhỏ để xâm nhập vào cấu trúc của viên đá. Một phương pháp khác để nhuộm màu kim cương (thường là màu xanh lá cây) do thông qua bức xạ nếu như viên đá gần đó chứa nguyên tố như uranium có thể lấy đi nguyên tử carbon và tạo ra khoảng trống trong cấu trúc khoáng chất. Ảnh: Getty Images.
Kim cương có thể có màu thông qua các tạp chất bị giữ lại bên trong bên trong mạng lưới carbon, nhưng điều này rất hiếm hoi vì ít nguyên tố đủ nhỏ để xâm nhập vào cấu trúc của viên đá. Một phương pháp khác để nhuộm màu kim cương (thường là màu xanh lá cây) do thông qua bức xạ nếu như viên đá gần đó chứa nguyên tố như uranium có thể lấy đi nguyên tử carbon và tạo ra khoảng trống trong cấu trúc khoáng chất. Ảnh: Getty Images.
Kim cương hồng là sản phẩm của biến dạng kết cấu, có nghĩa cấu trúc mạng lưới của chúng bị uốn cong hoặc nén lại qua quá trình địa chất. Điều kiện nhiệt độ và áp suất phải vừa đủ để kim cương chuyển sang màu hồng bởi vì quá nhiều biến dạng sẽ khiến viên đá chuyển sang màu nâu. Ảnh: Getty Images.
Kim cương hồng là sản phẩm của biến dạng kết cấu, có nghĩa cấu trúc mạng lưới của chúng bị uốn cong hoặc nén lại qua quá trình địa chất. Điều kiện nhiệt độ và áp suất phải vừa đủ để kim cương chuyển sang màu hồng bởi vì quá nhiều biến dạng sẽ khiến viên đá chuyển sang màu nâu. Ảnh: Getty Images.
Luc Doucet, nhà địa chất tại Đại học Curtin ở Australia, cho hay trên thế giới có rất nhiều kim cương nâu nhưng rất ít kim cương hồng. Ảnh: Office of the President of Botswana.
Luc Doucet, nhà địa chất tại Đại học Curtin ở Australia, cho hay trên thế giới có rất nhiều kim cương nâu nhưng rất ít kim cương hồng. Ảnh: Office of the President of Botswana.
Viên kim cương có hai nửa màu hồng và không màu mới phát hiện không phải mẫu vật đầu tiên thuộc loại này được phát hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia của GIA xác nhận những viên kim cương tương tự từng được họ từng kiểm tra đều nhỏ hơn nhiều, nặng không quá 2 carat (0,4 g). Ảnh: Lucara Diamond.
Viên kim cương có hai nửa màu hồng và không màu mới phát hiện không phải mẫu vật đầu tiên thuộc loại này được phát hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia của GIA xác nhận những viên kim cương tương tự từng được họ từng kiểm tra đều nhỏ hơn nhiều, nặng không quá 2 carat (0,4 g). Ảnh: Lucara Diamond.
Trước phát hiện này, mỏ Karowe ở Botswana là nơi đã tìm thấy nhiều viên kim cương giá trị, bao gồm viên kim cương thô lớn thứ hai thế giới nặng 2.488 carat (0,5 kg) được gọi là "Motswedi" và viên kim cương hồng Boitumelo nặng 62 carat (12,4 g). Ảnh: IGI.
Trước phát hiện này, mỏ Karowe ở Botswana là nơi đã tìm thấy nhiều viên kim cương giá trị, bao gồm viên kim cương thô lớn thứ hai thế giới nặng 2.488 carat (0,5 kg) được gọi là "Motswedi" và viên kim cương hồng Boitumelo nặng 62 carat (12,4 g). Ảnh: IGI.
Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
Tâm Anh (theo LS)
#Phát hiện viên kim cương 2 màu #Viên kim cương #kim cương hồng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT