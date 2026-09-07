Khám phá loài 'hoa quỷ' kỳ lạ ẩn mình ở Thái Lan

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài hoa "quỷ" màu đen kỳ lạ ở Thái Lan, sống chủ yếu dưới lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ nấm và không hề giống thực vật.

Các nhà khoa học đã xác định được một loài thực vật có hoa không lá, mọc trên nền rừng của một công viên quốc gia ở miền Tây Thái Lan. Những cây này thiếu chất diệp lục và không thực hiện quá trình quang hợp. Thay vào đó, chúng lấy chất dinh dưỡng thông qua nấm dưới lòng đất và ẩn mình dưới lớp lá mục gần như suốt đời.

Hoa quỷ - Thismia daemona trong môi trường sống tự nhiên.

Khám phá bất ngờ ở Thái Lan

Các nhà thực vật học từ Đại học Chulalongkorn và Đại học Prince of Songkla đã phát hiện ra loài mới này trong quá trình khảo sát Vườn quốc gia Thong Pha Phum.

Tiến sĩ Sahut Chantanaorrapint thuộc Đại học Prince of Songkla cho biết: "Thông thường, các loài Thismia được biết đến là sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ẩm quanh năm ở vùng đất thấp. Tuy nhiên, quần thể này được phát hiện trong một khu rừng trên núi ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển".

Phát hiện này cũng làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về phạm vi địa lý của nhóm thực vật này. Thismia daemona thuộc phân nhóm Thismia Geomitra, trước đây chỉ được ghi nhận ở bán đảo Malaysia, Borneo và Sumatra.

Cận cảnh loài hoa quỷ và khu vực phát hiện nó phân bổ.

Vẻ ngoài nổi bật của loài cây này giúp giải thích cái tên đầy kịch tính của nó. Hoa của nó chủ yếu có màu đen và được điểm xuyết bằng những phần phụ giống sừng mọc lên từ một "mũ miện" hình vòm. Những mảng màu đỏ cam sáng gần gốc trông giống như đôi mắt phát sáng, càng làm tăng thêm vẻ ngoài ma quái của nó.

"Kết hợp với lối sống ẩn mình, bí ẩn dưới lòng đất và đầy sức sống trên nền rừng, nhóm nghiên cứu của chúng tôi nhất trí rằng việc đặt tên là Thismia daemona đã thể hiện hoàn hảo bản chất bí ẩn và ma quái của nó", Tiến sĩ Chantanaorrapint cho biết.

Chưa đến 50 cá thể

Mặc dù loài mới này có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng sự sống còn của nó có thể đang gặp nguy hiểm. Các nhà khoa học chỉ biết đến một quần thể duy nhất, gồm chưa đến 50 cá thể trong một khu vực nhỏ hơn sân bóng đá. Do đó, loài này tạm thời được đánh giá là cực kỳ nguy cấp. Mối lo ngại là môi trường sống của nó nằm trong một công viên quốc gia thu hút lượng khách du lịch đáng kể.

Tiến sĩ Chantanaorrapint tin rằng việc thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư lân cận sẽ rất quan trọng để bảo vệ loài thực vật này và môi trường sống mong manh của nó.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí truy cập mở PhytoKeys. Với việc bổ sung loài Thismia daemona, Thái Lan hiện được biết đến là nơi sinh sống của 16 loài Thismia.