Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khám phá loài 'hoa quỷ' kỳ lạ ẩn mình ở Thái Lan

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài hoa "quỷ" màu đen kỳ lạ ở Thái Lan, sống chủ yếu dưới lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ nấm và không hề giống thực vật.

Tuệ Minh

Các nhà khoa học đã xác định được một loài thực vật có hoa không lá, mọc trên nền rừng của một công viên quốc gia ở miền Tây Thái Lan. Những cây này thiếu chất diệp lục và không thực hiện quá trình quang hợp. Thay vào đó, chúng lấy chất dinh dưỡng thông qua nấm dưới lòng đất và ẩn mình dưới lớp lá mục gần như suốt đời.

thismia-daemona.jpg
Hoa quỷ - Thismia daemona trong môi trường sống tự nhiên.

Khám phá bất ngờ ở Thái Lan

Các nhà thực vật học từ Đại học Chulalongkorn và Đại học Prince of Songkla đã phát hiện ra loài mới này trong quá trình khảo sát Vườn quốc gia Thong Pha Phum.

Tiến sĩ Sahut Chantanaorrapint thuộc Đại học Prince of Songkla cho biết: "Thông thường, các loài Thismia được biết đến là sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ẩm quanh năm ở vùng đất thấp. Tuy nhiên, quần thể này được phát hiện trong một khu rừng trên núi ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển".

Phát hiện này cũng làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về phạm vi địa lý của nhóm thực vật này. Thismia daemona thuộc phân nhóm Thismia Geomitra, trước đây chỉ được ghi nhận ở bán đảo Malaysia, Borneo và Sumatra.

oo-1747493.jpg
Cận cảnh loài hoa quỷ và khu vực phát hiện nó phân bổ.

Vẻ ngoài nổi bật của loài cây này giúp giải thích cái tên đầy kịch tính của nó. Hoa của nó chủ yếu có màu đen và được điểm xuyết bằng những phần phụ giống sừng mọc lên từ một "mũ miện" hình vòm. Những mảng màu đỏ cam sáng gần gốc trông giống như đôi mắt phát sáng, càng làm tăng thêm vẻ ngoài ma quái của nó.

"Kết hợp với lối sống ẩn mình, bí ẩn dưới lòng đất và đầy sức sống trên nền rừng, nhóm nghiên cứu của chúng tôi nhất trí rằng việc đặt tên là Thismia daemona đã thể hiện hoàn hảo bản chất bí ẩn và ma quái của nó", Tiến sĩ Chantanaorrapint cho biết.

Chưa đến 50 cá thể

Mặc dù loài mới này có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng sự sống còn của nó có thể đang gặp nguy hiểm. Các nhà khoa học chỉ biết đến một quần thể duy nhất, gồm chưa đến 50 cá thể trong một khu vực nhỏ hơn sân bóng đá. Do đó, loài này tạm thời được đánh giá là cực kỳ nguy cấp. Mối lo ngại là môi trường sống của nó nằm trong một công viên quốc gia thu hút lượng khách du lịch đáng kể.

Tiến sĩ Chantanaorrapint tin rằng việc thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư lân cận sẽ rất quan trọng để bảo vệ loài thực vật này và môi trường sống mong manh của nó.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí truy cập mở PhytoKeys. Với việc bổ sung loài Thismia daemona, Thái Lan hiện được biết đến là nơi sinh sống của 16 loài Thismia.

Loài rồng mới phát hiện được đặt tên Syrax theo phim House of Dragon.
Phytokeys/Pensoft
#Hoa quỷ Thái Lan #Thaisma daemona #Thực vật không lá #Khám phá sinh thái #Bảo tồn đa dạng sinh học

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài nấm đen như than, chạm vào hóa đỏ, 'ông lão rừng già' có gì đặc biệt?

Không rực rỡ hay bắt mắt, nấm ông lão gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xù xì như phủ len đen và khả năng đổi màu kỳ lạ khi chạm vào.

Strobilomyces floccopus, thường được gọi bằng cái tên dân dã “nấm ông lão”, là một loài nấm rừng độc đáo thuộc họ Boletaceae. Không giống những cây nấm có màu sắc tươi sáng hay hình dáng trơn nhẵn, loài này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi bề mặt được che phủ bởi lớp vảy dày, mềm, giống như len (floccose) màu đen hoặc xám đậm. Khi già, các vảy này có thể bong ra, để lộ thịt nấm màu trắng. Khi bị chạm vào hoặc cắt ra, phần thịt nấm thường chuyển sang màu đỏ hoặc đen – một phản ứng oxy hóa đặc trưng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhựa trắng của một loài cây Amazon đã thay đổi lịch sử nhân loại ra sao?

Ít ai nghĩ rằng một dòng nhựa trắng chảy ra từ thân cây nhiệt đới lại góp phần làm thay đổi giao thông, công nghiệp và cả bản đồ kinh tế thế giới.

Ngày nay, cao su xuất hiện ở khắp nơi: lốp xe, dây curoa, găng tay, giày dép, gioăng máy móc và vô số sản phẩm công nghiệp. Nhưng trước khi trở thành vật liệu quen thuộc của thế giới hiện đại, cao su tự nhiên chỉ là thứ nhựa dẻo lấy từ một số loài cây nhiệt đới, đặc biệt là Hevea brasiliensis, loài cây có nguồn gốc từ lưu vực Amazon. Mủ cao su là một chất lỏng màu trắng sữa được thu lấy bằng cách rạch nhẹ vào vỏ cây.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài cây kỳ lạ đắt như vàng mỗi khi nhiễm bệnh, Việt Nam có nhiều

Ít ai ngờ thứ gỗ thơm đắt giá bậc nhất lại được tạo ra từ một cơ chế tự vệ của cây trước tổn thương và vi sinh vật.

Trầm hương là phần gỗ đặc biệt hình thành trong thân một số loài cây thuộc chi Aquilaria và Gyrinops. Ở Việt Nam, loài quen thuộc nhất là dó bầu (Aquilaria crassna). Điều kỳ lạ là một cây dó bầu khỏe mạnh không nhất thiết có trầm. Phần gỗ thông thường của nó khá nhẹ, sáng màu và không có giá trị đặc biệt về hương thơm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới