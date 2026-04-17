Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài nấm đen như than, chạm vào hóa đỏ, 'ông lão rừng già' có gì đặc biệt?

Không rực rỡ hay bắt mắt, nấm ông lão gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xù xì như phủ len đen và khả năng đổi màu kỳ lạ khi chạm vào.

T.B (tổng hợp)

Strobilomyces floccopus, thường được gọi bằng cái tên dân dã “nấm ông lão”, là một loài nấm rừng độc đáo thuộc họ Boletaceae. Không giống những cây nấm có màu sắc tươi sáng hay hình dáng trơn nhẵn, loài này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi bề mặt được che phủ bởi lớp vảy dày, mềm, giống như len (floccose) màu đen hoặc xám đậm. Khi già, các vảy này có thể bong ra, để lộ thịt nấm màu trắng. Khi bị chạm vào hoặc cắt ra, phần thịt nấm thường chuyển sang màu đỏ hoặc đen – một phản ứng oxy hóa đặc trưng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài nấm này thường mọc trong các khu rừng ẩm, đặc biệt là rừng lá kim hoặc rừng hỗn giao ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Nó sống cộng sinh với rễ cây, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời nhận lại các hợp chất hữu cơ từ cây – một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sự xuất hiện của nấm ông lão thường là dấu hiệu của một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh và cân bằng.

Ảnh: fungikingdom.net.

Dù vẻ ngoài có phần “kỳ quái”, Strobilomyces floccopus lại được xem là có thể ăn được khi nấu chín, dù không phải là lựa chọn phổ biến trong ẩm thực do kết cấu và hương vị không quá nổi bật. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu và người yêu thiên nhiên, nó lại được đánh giá cao vì tính độc đáo và giá trị sinh học.

Ảnh: fungikingdom.net.

Một điểm thú vị khác là bào tử của nấm ông lão có màu đen đậm, khi rơi xuống sẽ tạo thành lớp bụi như than, góp phần vào chu trình phân hủy và tái tạo chất dinh dưỡng trong rừng. Chính những chi tiết nhỏ như vậy cho thấy vai trò âm thầm nhưng quan trọng của loài nấm này trong hệ sinh thái.

Giữa thế giới tự nhiên đa dạng, Strobilomyces floccopus không phải là loài nổi bật nhất, nhưng lại là một trong những sinh vật khiến người ta phải dừng lại quan sát – như một “ông lão” trầm lặng kể chuyện về khu rừng qua hình hài độc đáo của mình.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Quá sốc với loài thú mang thai 10 ngày đã đẻ con

Giữa những cánh rừng và thảo nguyên Australia, chuột lợn túi xuất hiện như một sinh vật lai ghép kỳ lạ giữa nhiều thế giới tiến hóa khác nhau.

Peramelidae là một họ động vật có túi đặc trưng của Australia và New Guinea, thường được gọi là chuột lợn túi (bandicoot). Nghe qua cái tên, người ta dễ hình dung đến một sinh vật lai giữa chuột và lợn. Thực tế, ngoại hình của chúng mang nét “pha trộn” thú vị, thân hình nhỏ gọn như chuột, nhưng mõm dài và nhọn giống lợn, cùng đôi chân sau khỏe khoắn giúp di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới