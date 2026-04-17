Loài nấm đen như than, chạm vào hóa đỏ, 'ông lão rừng già' có gì đặc biệt?

Không rực rỡ hay bắt mắt, nấm ông lão gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xù xì như phủ len đen và khả năng đổi màu kỳ lạ khi chạm vào.

Strobilomyces floccopus, thường được gọi bằng cái tên dân dã “nấm ông lão”, là một loài nấm rừng độc đáo thuộc họ Boletaceae. Không giống những cây nấm có màu sắc tươi sáng hay hình dáng trơn nhẵn, loài này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi bề mặt được che phủ bởi lớp vảy dày, mềm, giống như len (floccose) màu đen hoặc xám đậm. Khi già, các vảy này có thể bong ra, để lộ thịt nấm màu trắng. Khi bị chạm vào hoặc cắt ra, phần thịt nấm thường chuyển sang màu đỏ hoặc đen – một phản ứng oxy hóa đặc trưng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài nấm này thường mọc trong các khu rừng ẩm, đặc biệt là rừng lá kim hoặc rừng hỗn giao ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Nó sống cộng sinh với rễ cây, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời nhận lại các hợp chất hữu cơ từ cây – một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sự xuất hiện của nấm ông lão thường là dấu hiệu của một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh và cân bằng.

Ảnh: fungikingdom.net.

Dù vẻ ngoài có phần “kỳ quái”, Strobilomyces floccopus lại được xem là có thể ăn được khi nấu chín, dù không phải là lựa chọn phổ biến trong ẩm thực do kết cấu và hương vị không quá nổi bật. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu và người yêu thiên nhiên, nó lại được đánh giá cao vì tính độc đáo và giá trị sinh học.

Ảnh: fungikingdom.net.

Một điểm thú vị khác là bào tử của nấm ông lão có màu đen đậm, khi rơi xuống sẽ tạo thành lớp bụi như than, góp phần vào chu trình phân hủy và tái tạo chất dinh dưỡng trong rừng. Chính những chi tiết nhỏ như vậy cho thấy vai trò âm thầm nhưng quan trọng của loài nấm này trong hệ sinh thái.

Giữa thế giới tự nhiên đa dạng, Strobilomyces floccopus không phải là loài nổi bật nhất, nhưng lại là một trong những sinh vật khiến người ta phải dừng lại quan sát – như một “ông lão” trầm lặng kể chuyện về khu rừng qua hình hài độc đáo của mình.