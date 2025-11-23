Khai khống vốn điều lệ, một doanh nghiệp bị phạt 115 triệu đồng

Do kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước đã bị xử phạt 115 triệu đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long vừa ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, số tiền 115 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước (trụ sở chính: Quốc lộ 14, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) đã khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; kê khai khống vốn điều lệ có giá trị hơn 99,6 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty này đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: "Trường hợp Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục liên quan đến việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước theo đúng quy định pháp luật...".

>>> Xem thêm video hiện trường vụ thải nước ô nhiễm ở Hưng Yên: