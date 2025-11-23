Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Khai khống vốn điều lệ, một doanh nghiệp bị phạt 115 triệu đồng

Do kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước đã bị xử phạt 115 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long vừa ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, số tiền 115 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước (trụ sở chính: Quốc lộ 14, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) đã khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; kê khai khống vốn điều lệ có giá trị hơn 99,6 tỷ đồng.

kcn-sai-gon-binh-phuoc.jpg
Ảnh minh hoạ.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty này đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: "Trường hợp Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục liên quan đến việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước theo đúng quy định pháp luật...".

>>> Xem thêm video hiện trường vụ thải nước ô nhiễm ở Hưng Yên:

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
#Đồng Nai #xử phạt #kê khai #không trung thức #vốn điều lệ

Bài liên quan

Kinh doanh

Xử phạt công ty xả nước thải vượt quy chuẩn ở Khánh Hoà

Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc Công ty CP du lịch S.F (Khánh Hoà) bị xử phạt 80 triệu đồng.

Ngày 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa xử phạt một cơ sở du lịch trên địa bàn phường Tây Nha Trang về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Trước đó, ngày 05/10, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc Công ty CP du lịch S.F (địa chỉ: thôn Xuân Lộc, phường Tây Nha Trang) đang thực hiện hành vi xả nước thải có dấu hiệu vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới