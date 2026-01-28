Hà Nội

Người đàn ông tấn công hai người phụ nữ vì nhầm tưởng là tình địch

Một người mẹ và con gái trong chiếc xe hơi đã trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng vì chiếc xe của họ giống với xe của tình địch của người đàn ông.

Trường Hân dịch

Một người mẹ và con gái đã trải qua những giây phút kinh hoàng và đau khổ sau khi bị một người lái xe máy nổi giận đuổi theo trên đường phố khu vực La Libertad , thuộc đô thị Cúcuta , ở miền bắc Colombia, theo Metro Ecuador.

Vụ việc bạo lực xảy ra giữa ban ngày và được người phụ nữ trẻ quay lại bằng video, trong đó cô vừa khóc nức nở vừa la hét sợ hãi khi kẻ tấn công đập vỡ cửa kính xe.

Trong những hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người lái xe máy có thể được nhìn thấy đang bám sát chiếc xe kia, chặn đường và liên tục đập vào kính xe màu tối .

Toàn bộ sự việc xảy ra chỉ cách vài mét so với các sĩ quan cảnh sát và những người hàng xóm chứng kiến ​​cảnh tượng đó mà không hề can thiệp.

Theo lời khai của người lái xe, người điều khiển xe máy đã hành động do nhầm lẫn.

Người đàn ông tin rằng chiếc xe thuộc về người tình được cho là của bạn gái mình, điều này được cho là đã gây ra cơn thịnh nộ của anh ta. Khi chiếc xe dừng lại, người mẹ đã đối mặt với người đàn ông và khiển trách anh ta vì hành vi bạo lực.

“Anh ta bị làm sao vậy? Sao anh ta lại bám theo chúng ta? Nhìn xem anh ta đang đâm vào xe kìa ,” người phụ nữ nói, trong khi người lái xe máy bắt đầu bình tĩnh lại và nhận ra lỗi của mình khi nhìn thấy bên trong chiếc xe.

Kẻ tấn công mặc áo sơ mi đen và quần jean xanh. Mặc dù vụ tấn công xảy ra, không một cảnh sát hay người hàng xóm nào can thiệp để đưa hắn ra khỏi xe , điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng.

Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, người đàn ông đã xin lỗi và rời khỏi hiện trường, trong khi con gái ông vẫn còn trong trạng thái sốc về mặt tinh thần .

Thái độ thụ động của đơn vị Chỉ huy Chú ý Khẩn cấp (CAI) đã gây ra nhiều chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Người dùng đặt câu hỏi tại sao viên cảnh sát có mặt không hành động để bảo vệ các nạn nhân, chỉ ra sự thiếu sót trong các quy trình ứng phó với các tình huống bạo lực nơi công cộng.

Thị trưởng ở Philippines thoát chết thần kỳ dù bị tấn công bằng tên lửa

Xe của một thị trưởng đã bị tấn công bằng tên lửa ở Philippines.

Xe của Akmad Mitra Ampatuan, thị trưởng thị trấn Shariff Aguak ở tỉnh Maguindanao del Sur, bị tấn công bằng rocket, theo Diken.com.

Đoạn video do Hội đồng thành phố Shariff Aguak công bố cho thấy một quả tên lửa được bắn ra từ một chiếc xe đang chờ ở phía đối diện đường về phía xe của thị trưởng đang di chuyển.

Xem chi tiết

Cậu bé thoát chết trong gang tấc khỏi hơn chục con chó đuổi tấn công

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng. Theo báo cáo, những con chó này thuộc sở hữu của một người hàng xóm.

Một cậu bé đang đi học đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị khoảng chục con chó nhà tấn công ở Gwalior, Madhya Pradesh, theo Free Press Journal.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một đoạn video từ camera giám sát được cho là quay tại khu dân cư Shatabdipuram Colony lan truyền trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Cụ bà đang ngồi trước nhà thì bị khỉ cào cắn và giật tóc

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh một đàn sáu đến bảy con khỉ tấn công một cụ bà ngay trong khu dân cư.

Một cụ bà bị thương sau khi bị một đàn khỉ tấn công ở Bahadurgarh, Haryana, làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện của khỉ trong khu dân cư, thông tin trên NDTV.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/12/2025, khoảng 13h45p chiều. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh một đàn sáu đến bảy con khỉ tấn công một cụ bà trong khu dân cư của bà. Video cho thấy cụ bà đang ngồi bình tĩnh trên ghế thì đột nhiên bị đàn khỉ lao tới, cắn nhiều lần và giật tóc.

Xem chi tiết

