Jun Vũ khoe bộ ảnh mới đầy mê hoặc với chiếc áo lông sang trọng

Cộng đồng trẻ

Jun Vũ khoe bộ ảnh mới đầy mê hoặc với chiếc áo lông sang trọng

Bộ ảnh thời trang mới của người đẹp Jun Vũ lập tức khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái đầy cuốn hút.

Thiên Anh
Người đẹp Jun Vũ (Vũ Phương Anh) vừa tung bộ ảnh thời trang mới trên trang cá nhân, lập tức khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái đầy cuốn hút.
Loạt ảnh mang tinh thần high-fashion mạnh mẽ, kết hợp giữa nét mềm mại và sự sắc sảo đặc trưng, trong đó chiếc áo lông sang trọng trở thành tâm điểm của toàn bộ concept.
Trong bộ ảnh, Jun Vũ xuất hiện với mái tóc dài buông xõa, xoăn nhẹ theo kiểu messy tự nhiên. Làn da sáng, khuôn mặt thon cùng đôi mắt sắc nhưng vẫn phảng phất nét buồn nhẹ tạo nên tổng thể vừa mong manh vừa bí ẩn.
Trang điểm trong bộ ảnh được tiết chế, chú trọng vào đôi mắt và phần gò má cao, giúp tôn lên đường nét thanh tú. Đôi môi màu hồng đất dịu nhẹ tạo sự cân bằng, giúp tổng thể không quá lạnh mà vẫn rất cuốn hút.
Điểm nổi bật nhất trong bộ ảnh chính là chiếc áo lông kích thước lớn, được Jun Vũ khoác hờ trên vai. Chất liệu dày, bồng và có độ bóng nhẹ khiến từng khung hình toát lên vẻ xa hoa và thời thượng.
Trong từng góc ảnh, cách người đẹp khẽ quấn áo lông quanh cơ thể, kết hợp với phần váy móc len mang phong cách thủ công, tạo nên sự tương phản thú vị: vừa mềm mại, vừa gai góc, vừa hiện đại nhưng vẫn phảng phất chút cổ điển.
Trong một số ảnh, cô đội thêm mũ len móc có chi tiết kim loại đính kết độc đáo — tạo cảm giác nổi loạn và nghệ thuật. Bộ móng dài tone trầm càng tăng thêm sự táo bạo, giúp cô dễ dàng thể hiện thái độ “đắt giá” của một shoot hình thời trang cao cấp.
Dáng đứng nghiêng, ánh mắt nhìn qua vai, kết hợp mái tóc dài buông thả tạo nên những khung hình đậm chất tạp chí quốc tế.
Bên cạnh đó, thiết kế váy ôm dài màu trắng ngà với những bông hoa nhỏ đính dọc thân váy mang cảm giác thanh lịch, tinh tế và rất “Jun Vũ”.
Ngay khi đăng tải, bộ ảnh nhận được hàng loạt bình luận tán thưởng. Người khen thần thái “high fashion khỏi bàn”. Người thích sự kết hợp giữa chất liệu lông sang trọng và vẻ đẹp thanh mảnh của cô. Không ít khán giả nhận xét: “Concept này sinh ra là dành cho Jun Vũ”.
Thiên Anh
