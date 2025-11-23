Sắc vóc tựa búp bê sống của vợ thủ môn đội tuyển Bỉ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mishel Gerzig, bóng hồng bên cạnh Thibaut Courtois, từng góp mặt trong Forbes 30 Under 30. Cô gây chú ý với ngoại hình cuốn hút, sự nghiệp ấn tượng.

Thiên Anh
Tại thảm đỏ lễ trao giải GQ Men of the Year diễn ra ở London (Anh) ngày 20/11, thủ thành Thibaut Courtois cùng vợ, người mẫu Mishel Gerzig, trở thành tâm điểm chú ý.
Xuất hiện trong thiết kế đầm đen cổ sâu gợi cảm, Mishel tự tin tạo dáng trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ giữa không khí sang trọng của buổi tiệc.
Sinh ngày 5/6/1997 tại Tel Aviv (Israel), Mishel Gerzig bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh trước khi ký hợp đồng cùng các agency quốc tế như Model MGMT, Next Miami và View Spain.
Mishel từng xuất hiện trong danh sách Forbes 30 Under 30.
Nhiều năm làm việc tại Israel, châu Âu và Mỹ giúp Mishel duy trì vị trí ổn định trong ngành thời trang quốc tế. Cô thường góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo, lookbook và editorial tại châu Âu.
Ngoài công việc người mẫu, Mishel sở hữu trang Instagram hơn 800.000 người theo dõi, tập trung vào thời trang tối giản, chăm sóc sức khỏe, du lịch và đời sống gia đình.
Phong cách thanh lịch và hình ảnh “nàng dâu Real Madrid” giúp Mishel trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thương hiệu làm đẹp và thời trang.
Gu thời trang của Mishel cũng được người hâm mộ chú ý. Trong nhiều outfit đời thường lẫn khi xuất hiện tại sự kiện, cô khéo khoe bộ sưu tập túi Hermès với các kích cỡ Birkin 25, 30, 35 hay dòng Kelly đeo chéo.
Bên cạnh Hermès, người mẫu Israel còn thường xuyên sử dụng các thiết kế của Louis Vuitton.
