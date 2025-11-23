Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl phòng gym Vy Vy Baby xuống phố với váy lụa 'dính sát người'

Cộng đồng trẻ

Hot girl phòng gym Vy Vy Baby xuống phố với váy lụa 'dính sát người'

Hot girl phòng gym Vy Vy Baby (Lê Vy) mới đây khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi loạt ảnh xuống phố của cô được chia sẻ rộng rãi. 

Thiên Anh
Trong bức ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, hot girl phòng gym Vy Vy Baby diện bộ váy lụa màu nude với lớp vải mềm, rũ ôm sát cơ thể giúp cô nàng trở nên nổi bật giữa không gian cổ kính phía trước nhà thờ.
Trong bức ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, hot girl phòng gym Vy Vy Baby diện bộ váy lụa màu nude với lớp vải mềm, rũ ôm sát cơ thể giúp cô nàng trở nên nổi bật giữa không gian cổ kính phía trước nhà thờ.
Thiết kế khoét ngực sâu và dây váy mảnh mang đến vẻ nữ tính, mềm mại nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút.
Thiết kế khoét ngực sâu và dây váy mảnh mang đến vẻ nữ tính, mềm mại nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút.
Lớp áo choàng voan cùng tông màu tạo cảm giác bay bổng, tăng độ thanh thoát cho tổng thể.
Lớp áo choàng voan cùng tông màu tạo cảm giác bay bổng, tăng độ thanh thoát cho tổng thể.
Phong cách này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh sporty thường thấy của Vy Vy Baby, nhưng lại khiến cô nổi bật theo một cách rất riêng.
Phong cách này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh sporty thường thấy của Vy Vy Baby, nhưng lại khiến cô nổi bật theo một cách rất riêng.
Vy Vy Baby sở hữu gương mặt gây thiện cảm bởi những đường nét hài hòa.
Vy Vy Baby sở hữu gương mặt gây thiện cảm bởi những đường nét hài hòa.
Dù chỉ là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, biểu cảm tự nhiên của Vy Vy Baby vẫn khiến loạt ảnh trông như một bộ lookbook được dàn dựng chuyên nghiệp.
Dù chỉ là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, biểu cảm tự nhiên của Vy Vy Baby vẫn khiến loạt ảnh trông như một bộ lookbook được dàn dựng chuyên nghiệp.
Là một trong những hot girl phòng gym nổi tiếng với thân hình săn chắc, Vy Vy Baby chưa bao giờ giấu niềm đam mê tập luyện.
Là một trong những hot girl phòng gym nổi tiếng với thân hình săn chắc, Vy Vy Baby chưa bao giờ giấu niềm đam mê tập luyện.
Vy Vy Baby duy trì lịch tập gym đều đặn mỗi ngày, tập trung vào nhóm cơ bụng, mông và lưng – những điểm mạnh giúp cô có body chuẩn đồng hồ cát.
Vy Vy Baby duy trì lịch tập gym đều đặn mỗi ngày, tập trung vào nhóm cơ bụng, mông và lưng – những điểm mạnh giúp cô có body chuẩn đồng hồ cát.
Vy Vy Baby thường xuyên đăng video hướng dẫn bài tập, gợi ý thực đơn ăn lành mạnh, chia sẻ về hành trình giữ dáng và truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người theo dõi.
Vy Vy Baby thường xuyên đăng video hướng dẫn bài tập, gợi ý thực đơn ăn lành mạnh, chia sẻ về hành trình giữ dáng và truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người theo dõi.
Dù nổi tiếng, Vy Vy Baby ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Thay vào đó, cô tập trung vào việc phát triển sự nghiệp cá nhân, xây dựng phong cách và hình ảnh chuyên nghiệp.
Dù nổi tiếng, Vy Vy Baby ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Thay vào đó, cô tập trung vào việc phát triển sự nghiệp cá nhân, xây dựng phong cách và hình ảnh chuyên nghiệp.
Thiên Anh
#Hot girl phòng gym #Vy Vy Baby xuống phố #Ảnh diện váy lụa #Ảnh hưởng mạng xã hội #Truyền thông giới trẻ #Vy Vy Baby

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT