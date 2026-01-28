Israel tìm kiếm thỏa thuận an ninh mới với Mỹ

Truyền thông đưa tin, Israel đang chuẩn bị đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận an ninh mới kéo dài 10 năm.

Times Of Israel đưa tin, theo Financial Times ngày 27/1, Israel đang chuẩn bị đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về một thỏa thuận an ninh mới kéo dài 10 năm nhằm gia hạn sự hỗ trợ quân sự của Mỹ khi thỏa thuận hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2028 trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Israel phát tín hiệu rằng họ đang lên kế hoạch cho một tương lai với khoản viện trợ tiền mặt từ Mỹ giảm bớt .

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA-EFE.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times trước khi từ chức Cố vấn tài chính cho Quân đội và Bộ Quốc phòng Israel hồi đầu tháng này, ông Gil Pinchas cho biết Israel sẽ ưu tiên các dự án quân sự và quốc phòng chung hơn là khoản viện trợ tiền mặt trong các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tuần tới.

"Trong bối cảnh này, mối quan hệ đối tác quan trọng hơn vấn đề tài chính đơn thuần… có rất nhiều thứ có giá trị tương đương với tiền bạc. Cần phải có cái nhìn rộng hơn về vấn đề này”, Pinchas nói.

Ông cho biết thêm, khoản viện trợ tài chính thuần túy trị giá 3,3 tỷ đô la mỗi năm, mà Israel có thể sử dụng để mua vũ khí của Mỹ, là “một phần của bản ghi nhớ (thỏa thuận giữa Mỹ và Israel) mà có thể giảm dần”.

Năm 2016, Mỹ và Israel đã ký biên bản ghi nhớ có thời hạn 10 năm, cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD, gồm 33 tỷ USD viện trợ không hoàn lại để mua thiết bị quân sự và 5 tỷ USD cho việc cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó trong tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ "giảm dần" sự phụ thuộc của Israel vào viện trợ quân sự của Mỹ trong thập kỷ tới, và nói rằng ông sẽ không tìm cách gia hạn hoàn toàn thỏa thuận năm 2016.

“Chúng tôi muốn độc lập nhất có thể”, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố.

