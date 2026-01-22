Israel tấn công vào miền Nam Lebanon, hơn 20 người thương vong

Các cuộc tấn công mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Anadolu đưa tin, Israel đã tiến hành đợt tấn công mới vào miền Nam Israel hôm 21/1, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có các nhà báo.

"Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã nhắm trúng một chiếc xe trên đường Zahrani-Msayleh thuộc quận Zahrani ở phía nam, khiến một người thiệt mạng", hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin.

Israel đã tiến hành đợt tấn công mới vào miền Nam Israel hôm 21/1. Ảnh: AA.

Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe trên đường Bazouriyeh–Burj al-Shimali ở quận Tyre, khiến một người dân khác thiệt mạng.

Người phát ngôn của Quân đội Israel Avichay Adraee tuyên bố trên mạng X rằng các cuộc tấn công nhắm vào hai thành viên của lực lượng Hezbollah ở khu vực Sidon và Burj al-Shimali.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía lực lượng Hezbollah hay Chính phủ Lebanon về các vụ tấn công.

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào 5 ngôi làng ở miền nam Lebanon sau khi đưa ra cảnh báo sơ tán khẩn cấp, tuyên bố rằng họ đang nhắm mục tiêu vào những địa điểm có liên hệ với Hezbollah.

Theo phóng viên của hãng Anadolu, đợt tấn công nhắm vào các tòa nhà ở Qanariyat, Kfour và Jirjua. Ngoài ra, Quân đội Israel cũng tấn công 2 tòa nhà ở Ansar và Kharayeb, viện dẫn lý do đây là cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Hãng NNA dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm, các cuộc không kích của Israel vào Qanariyat đã làm 19 người bị thương, trong đó có các nhà báo. 2 người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và 14 người được điều trị tại phòng cấp cứu.

Trong một cuộc tấn công riêng biệt khác, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công 4 cửa khẩu biên giới Lebanon-Syria "được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí trong khu vực Hermel".

Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ Muhammad Awasha, người thúc đẩy và giám sát hoạt động buôn lậu vũ khí cho Hezbollah, bao gồm cả việc sử dụng một công ty bình phong để đặt hàng và vận chuyển hàng hóa bị cấm từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Iraq, Syria và các quốc gia vùng Vịnh.

"Awasha điều hành nhiều đường dây buôn lậu chịu trách nhiệm vận chuyển vũ khí từ Iraq sang Syria và Lebanon", thông báo của Quân đội Israel cho biết thêm.

