Israel gồng mình sản xuất đạn dược đáp ứng cuộc chiến với Iran

Công nghiệp quốc phòng Israel đang tìm mọi cách đẩy nhanh sản xuất trong bối cảnh nhu cầu đạn dược cho cuộc chiến với Iran và Hezbollah tăng cao.

Trong khi Israel đang lao vào một cuộc chiến đa mặt trận với Iran và Hezbollah, Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đang tập trung vào việc duy trì nguồn dự trữ đạn dược để đảm bảo khả năng tác chiến liên tục.

Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram cũng đã đến thăm ba tập đoàn quốc phòng lớn trong nước — Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries (IAI) — nhấn mạnh rằng việc bổ sung các loại đạn dược khác nhau là ưu tiên trọng tâm của quốc gia.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết kể từ ngày 28/2 cho đến giữa tháng 3, họ đã thực hiện 7.600 cuộc tấn công vào Iran bằng 4.700 phi vụ của không quân Israel, đồng thời tiến hành các đợt không kích tại Lebanon và điều động quân đội tới mặt trận phía Bắc.

Về phòng thủ, các hệ thống phòng không của Israel đã phải đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo hàng ngày từ Iran và số lượng rocket phóng tăng cao từ Hezbollah.

Sức nặng đè lên công nghiệp quốc phòng Israel

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran gây áp lực rất lớn lên hệ thống phòng không của Israel.

Để duy trì các hoạt động này, nền công nghiệp quốc phòng của Israel buộc phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất.

“Nhiều tháng chuẩn bị và sẵn sàng từ sớm đã cho phép IDF hoạt động gần như không bị giới hạn tại Iran và Lebanon. Đồng thời, chúng tôi hiện đang làm việc để bổ sung toàn bộ số đạn dược đã sử dụng nhằm sẵn sàng cho mọi kịch bản”. ông Baram phát biểu trong chuyến thăm Elbit ngày 9/3.

Israel phải tạo ra một kênh phối hợp đặc biệt giữa IDF, Bộ Quốc phòng và các ngành công nghiệp quốc phòng, cho phép chuyển hóa nhanh chóng các nhu cầu tác chiến và bài học thực địa thành những điều chỉnh thực tế.

Trong thông cáo gửi Breaking Defense, Rafael xác nhận rằng họ đã chuyển sang chế độ hỗ trợ liên tục thời chiến để đảm bảo nguồn dự trữ đạn dược luôn được duy trì.

“Rafael đang tiến hành các hoạt động liên tục và cường độ cao nhằm hỗ trợ nỗ lực tác chiến của Chiến dịch ‘Sư tử Gầm’. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu tác chiến của IDF và Bộ Quốc phòng,” công ty cho biết, sử dụng tên gọi của IDF cho chiến dịch tại Iran.

Cả Bộ Quốc phòng, Elbit lẫn Rafael đều không nêu rõ loại đạn dược cụ thể cần bổ sung, dù có thể bao gồm đạn pháo, loại sẽ được sử dụng nếu giao tranh trên bộ tại Lebanon mở rộng.

Israel sử dụng một lượng lớn bom và tên lửa để tấn công Iran.

Các nhà thầu quốc phòng Israel (như Elbit Systems, IAI, và Rafael) đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng đầy bùng nổ. Theo các báo cáo cập nhật đến tháng 3 năm 2026, họ đang phải cân bằng giữa nhu cầu cấp thiết của quân đội trong nước (IDF) và các cam kết xuất khẩu kỷ lục.

Kể từ khi xung đột leo thang (tháng 10/2023), các dây chuyền sản xuất vũ khí thiết yếu đã hoạt động không nghỉ 24/7. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Khoảng 15-20% lực lượng lao động trong ngành công nghệ và quốc phòng đã bị triệu tập vào lực lượng dự bị.

Điều này gây ra lỗ hổng lớn về kỹ sư và kỹ thuật viên trình độ cao. Mở rộng quy mô: Để đáp ứng nhu cầu, Bộ Quốc phòng Israel đã yêu cầu các tập đoàn lớn tăng gấp ba công suất sản xuất tên lửa và hệ thống phòng không (như Arrow-3, Barak MX và David’s Sling) để đảm bảo dự trữ chiến lược.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Israel, ngành quốc phòng đang chuyển dịch sang mô hình "Siêu Sparta" (Super Sparta) – ưu tiên tự lực cánh sinh để đối phó với rủi ro bị cấm vận hoặc cô lập quốc tế. Israel đang đẩy mạnh sản xuất nội địa các linh kiện then chốt mà trước đây phải nhập khẩu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn dễ bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt hoặc biểu tình chính trị.

Sau các đợt tấn công tên lửa trực tiếp từ Iran năm 2024 và 2025, một phần các dây chuyền sản xuất nhạy cảm đang được di dời xuống các tổ hợp ngầm để bảo vệ trước các mối đe dọa từ trên không.

Một mặt các nhà thầu phải nỗ lực chứng minh họ có thể giao hàng đúng hạn cho các đối tác quốc tế (như hợp đồng Arrow 3 cho Đức) ngay cả khi đang có chiến tranh. Việc chậm trễ do ưu tiên cho IDF có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng dài hạn trong tương lai cũng như việc phải đối mặt với các khoản đền bù khổng lồ.

Các hợp đồng xuất khẩu vũ khí đã ký trước đó cũng góp phần khiến các nhà sản xuất vũ khí Israel căng sức.

Trông chờ vào nhập khẩu

Thủ tướng Israel phải đích thân đôn đốc, việc kiểm tra hoạt động của các cảng biển, việc dỡ hàng hóa và vật tư cho nền kinh tế Israel, cũng như lượng dự trữ hiện có nhằm đảm bảo ổn định kinh tế.

Trong chuyến thăm cảng Ashdod ngày 10/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu: “Nhà nước Israel đang cho thế giới thấy hình ảnh một quốc gia chiến đấu, một nhà nước chiến đấu và một nền kinh tế siêu kiên cường.”

Văn phòng Thủ tướng cho biết trong chuyến thị sát cảng, ông Netanyahu đã tiến hành “đánh giá về sự liên tục của thương mại hàng hải Israel trong bối cảnh Chiến dịch Sư tử Gầm.”

Năm 2023, cảng Ashdod ước tính xử lý khoảng 40% tổng lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của Israel. Hiện tại, gần như toàn bộ hàng nhập khẩu và xuất khẩu của Israel, tính theo trọng lượng và khối lượng, đều đi qua đường biển.

Bên cạnh thương mại hàng hải, Israel cũng đã triển khai cầu hàng không quân sự với 50 máy bay vận tải hạ cánh từ ngày 28/2 đến 9/3. Bộ Quốc phòng cho biết nỗ lực mua sắm này đã đưa về 1.000 tấn vũ khí, thiết bị quân sự và nhiều loại đạn dược khác nhau bằng đường hàng không.

Trước đó, Mỹ phải gấp rút bán cho Israel lô đạn dược bằng "quyền khẩn cấp" để không phải bị kiểm soát bởi quốc hội nước này.

Cầu hàng không này do Cục Mua sắm Quốc phòng (DPD) của Bộ Quốc phòng Israel chủ trì, thông qua Bộ phận Vận chuyển Quốc tế, các phái bộ của Bộ Quốc phòng tại Hoa Kỳ và Đức, cùng với Cục Kế hoạch của IDF.

Từ giữa năm 2024, Israel liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo: từ Yemen, hai đợt tấn công lớn từ Iran (vào tháng 4 và tháng 9) và nhiều đợt pháo kích của Hezbollah từ Lebanon. Một số cuộc tấn công còn nhắm thẳng vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, khiến tình hình càng trầm trọng.

Mỹ buộc phải can thiệp nhiều hơn để bảo vệ Israel. Lầu Năm Góc đã triển khai các hệ thống phòng thủ như THAAD và AEGIS đến hỗ trợ, nhưng điều này cũng gây áp lực lên kho vũ khí của chính quân đội Mỹ.