Iran tiếp nhận 5 tàu chở lượng lớn nhiên liệu tên lửa

Các con tàu chở Sodium Perchlorate – nguyên liệu cơ bản để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo đã cập cảng Iran trong thời gian diễn ra xung đột.

Một phân tích dữ liệu vận tải biển đã cho thấy Iran tiếp tục được cung cấp một lượng lớn hóa chất cần thiết để sản xuất nhiên liệu tên lửa đạn đạo, bất chấp các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn mà nước này đang phải hứng chịu.

Theo phân tích được tờ báo The Telegraph của Anh công bố, có 4 tàu Iran đang chịu lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ và châu Âu đã cập cảng của Tehran kể từ khi chiến tranh bùng nổ, trong khi một con tàu thứ năm đang neo đậu ngoài khơi bờ biển nước này.

Phân tích này cho rằng những con tàu vận chuyển Sodium Perchlorate, là nguyên liệu thô cơ bản để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo.

Các con tàu xuất phát từ cảng Gaolan ở thành phố Chu Hải, Trung Quốc, nơi có các trạm lưu trữ hóa chất lỏng lớn nhất Trung Quốc. Phân tích – vốn đã được các chuyên gia chuyên môn xem xét – chỉ ra rằng số lượng được vận chuyển đủ để sản xuất hàng trăm tên lửa đạn đạo.

Dữ liệu hành trình của tàu Hamouna công khai trên Marine Traffic.

Tất cả 5 con tàu này đều thuộc đội tàu của Công ty Vận tải biển Iran (IRISL), vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và Châu Âu. Trong số đó có tàu "Hamouna", rời cảng vào ngày 19/2, khoảng một tuần trước khi chiến tranh bùng nổ, và đến Bandar Abbas vào ngày 26/3 sau hành trình kéo dài 5 tuần.

Các con tàu khác bao gồm Barzin, Shabdis và Rayen đã cập cảng từ ngày 22/3, trong khi tàu "Zardis" sắp cập bến vào ngày 2/4.

Các chuyên gia ước tính rằng những lô hàng mới này có quy mô lớn hơn các lô hàng trước đó vào đầu năm 2025 trên hai tàu "Golban" và "Jiran", vốn đã đủ để sản xuất từ 102 đến 157 tên lửa.

Tàu Shabdis cùng hàng loạt tàu khác chở nguyên liệu sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo cho Iran.

Sử dụng những con số đó làm tiêu chuẩn, Iran có thể đã nhập khẩu đủ nguyên liệu để sản xuất thêm khoảng 785 tên lửa. Theo các quan sát viên chiến tranh, số lượng này cung cấp cho Tehran có khả năng phóng từ 10 đến 30 tên lửa mỗi ngày trong vòng một tháng rưỡi tới.

Theo ông Myad Malki, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và hiện là cố vấn tại Quỹ Phòng thủ các nền Dân chủ (FDD), các lô hàng này là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy Iran đang nỗ lực hết sức để tái cung ứng và giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong kho dự trữ nhiên liệu tên lửa và đạn pháo.

Giáo sư Jeffrey Lewis, chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Trung tâm James Martin, chỉ ra rằng sự tồn tại của các lô hàng này chứng tỏ Iran vẫn duy trì được năng lực sản xuất tên lửa bất chấp các đợt ném bom liên tục.

Isaac Kardon, thành viên tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, mô tả việc Trung Quốc tiếp tục cho phép các lô hàng này là một "dòng chảy đều đặn".

Ông giải thích rằng Bắc Kinh đang tận dụng thực tế đây là hàng hóa thương mại chứ không phải vũ khí thành phẩm, cho phép họ có thể "phủ nhận một cách hợp lý" trong khi vẫn cung cấp sự hỗ trợ ngầm cho chính quyền Iran.

Cách tiếp cận này tương tự như sự hỗ trợ trước đây của Trung Quốc đối với hoạt động sản xuất phục vụ chiến tranh của Nga.

Mặc dù việc theo dõi các con tàu gặp khó khăn do chúng tắt hệ thống theo dõi tự động (AIS) và thay đổi tên cũng như điểm đến công bố, phân tích xác nhận rằng Trung Quốc đang tạo điều kiện để nguyên liệu thô tới được Iran qua đường biển, và có khả năng là qua đường bộ qua Pakistan trong tương lai.