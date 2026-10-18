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Số hóa - Xe

HONOR Win Pad lộ diện cùng màn hình OLED 240 Hz đỉnh cao

Tablet gaming HONOR Win Pad lộ ảnh render chính thức với kích thước 8.4 inch nhỏ gọn, màn hình OLED 240 Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng quạt tản nhiệt.

Tuệ Minh

Hình ảnh render chính thức vừa được HONOR đăng tải đã hé lộ trọn vẹn ngoại hình của chiếc HONOR Win Pad.

Trái ngược với xu hướng máy tính bảng ngày càng cồng kềnh, đại diện cấp cao của HONOR nhấn mạnh thiết bị này được tối ưu kích thước để có thể đặt vừa vặn trong một chiếc túi xách nhỏ.

Đây là điểm cộng lớn hướng tới những game thủ hoặc người dùng thường xuyên đi công tác, du lịch cuối tuần nhưng vẫn muốn mang theo một cỗ máy giải trí nhỏ gọn thay vì một chiếc tablet quá khổ.

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HONOR Win Pad sở hữu thân hình nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh mẽ chuyên cho game thủ.

HONOR Win Pad sở hữu 2 tùy chọn màu sắc thanh lịch gồm Đen (Black) và Bạc (Silver). Thiết bị hướng tới trải nghiệm kết nối ổn định trong nhà với chuẩn Wi-Fi tốc độ cao và không có phiên bản sử dụng SIM dữ liệu di động (Cellular).

Cấu hình Gaming với màn hình OLED 240 Hz siêu mượt

Điểm nhấn đắt giá nhất trên HONOR Win Pad nằm ở màn hình tấm nền OLED kích thước 8.4 inch. Kích thước này mang lại cảm giác cầm nắm hai tay cực kỳ cân đối và thoải mái, rất lý tưởng cho các tựa game bắn súng hoặc MOBA đòi hỏi thao tác linh hoạt.

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HONOR được trang bị màn hình OLED 240 Hz siêu mượt

Đặc biệt, màn hình của máy hỗ trợ tần số quét tối đa lên tới 240 Hz, mang lại tốc độ phản hồi siêu nhanh và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ chuyển động. Người dùng cũng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các mức tần số quét 60 Hz, 120 Hz và 240 Hz tùy theo nhu cầu sử dụng để tiết kiệm pin tối ưu.

Cung cấp sức mạnh cho HONOR Win Pad là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 hàng đầu từ Qualcomm. Nhờ hiệu năng mạnh mẽ, máy có thể xử lý mượt mà mọi tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay.

Để đảm bảo hiệu suất luôn duy trì ở mức tối đa mà không bị hạ xung nhịp do quá nhiệt, HONOR đã tích hợp trực tiếp một quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy.

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Quạt tản nhiệt giúp duy trì hiệu năng cao cho gaming.

Giao diện phần mềm cũng cung cấp các tùy chọn điều khiển tốc độ quạt chuyên sâu cùng hệ thống đèn viền LED RGB bắt mắt, mang đậm phong cách thể thao điện tử eSports.

HONOR Win Pad là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái eSports chuyên nghiệp của HONOR.

Thương hiệu Win sẽ bao quát toàn bộ dải sản phẩm phục vụ game thủ, từ điện thoại gaming WIN 2 series, máy tính bảng WIN Pad, laptop gaming, cho đến các món phụ kiện chuyên dụng như tay cầm chơi game, tai nghe, sò lạnh kẹp lưng, chuột và balo.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng gaming nhỏ gọn vừa tay, màn hình OLED siêu mượt 240 Hz cùng hệ thống tản nhiệt quạt chủ động để cày game lâu dài mà không bị nóng máy, HONOR Win Pad chắc chắn là ứng cử viên sáng giá bậc nhất khi chính thức ra mắt vào ngày 21/10/2026 tới đây.

Cận cảnh HONOR Win Pad cấu hình đỉnh cao cho gaming.
Honor/Game World
#HONOR Win Pad #máy tính bảng HONOR #HONOR Win 2 #tablet gaming HONOR #Snapdragon 8 Elite Gen 5

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