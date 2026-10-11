[INFOGRAPHIC] Top phim Việt được chú ý ra rạp tháng 10

“Chị chị em em 3”, “Án mạng karaoke”, “Mẹ Mìn” và “Huyết thống” là 4 phim Việt đáng chú ý tại rạp tháng 10.
Mộc Anh giành ngôi Quán quân Hãy nghe tôi hát 2026. Nữ ca sĩ muốn xem chiến thắng là dấu mốc để làm mới mình và mở ra chặng đường âm nhạc nhiều màu sắc hơn.
Sau nhiều năm mong gia đình có thêm thành viên, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa hạnh phúc chào đón con gái Rosie.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm bên bà xã Tuệ Như và hai con trai sau khi đón quý tử thứ hai.
Không chỉ ghi dấu bằng tài năng, MC Khánh Vy còn nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo trẻ trung, thanh lịch và ngày càng cuốn hút.
Từ cascadeur, Toni Dương Bảo Anh từng bước trở thành đạo diễn “Trại buôn người”. Phim vượt 300 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu.
Emoura Phạm liên tiếp ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, được Sash Factor dự đoán vào Top 3 Miss Grand International 2026.
Emoura Phạm cùng 9 đại diện quốc tế được chú ý trước chung kết Miss Grand International 2026 nhờ nhan sắc và thành tích nổi bật.
Sau đám cưới, Văn Thanh và Bích Hạnh tiếp tục sắm thêm xe mới để thuận tiện hơn cho cuộc sống gia đình.
Sau nhiều năm vắng bóng, Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh với "Trên con đường mới", đồng thời đảm nhận 3 vai trò trong dự án.
Hoàng Hà góp mặt trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Chỉ cao 1m55, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, phong cách trẻ trung.
Sau một đám cưới đẹp như cổ tích giữa núi rừng Tây Bắc, cô gái Hảng Thị Sú đã bước tiếp cùng chồng con trên con đường giữ gìn bản sắc của bản làng.
Nguyên Khang trở thành MC Vì bạn xứng đáng mùa mới thay Quyền Linh. Trước đó, anh có gần 20 năm dẫn chương trình và có thành tích học tập xuất sắc.
Emoura Phạm hoàn thành hai phần thi bikini và dạ hội tại bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan.
Phim ngắn AI phát triển nhanh đặt Cục Điện ảnh trước yêu cầu mới trong công tác quản lý.
Vốn gắn với mái tóc đen dài bồng bềnh, Hàn Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mới trong chuyến đi nước ngoài.
Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo tuổi 35 vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang tối giản đầy sang trọng.
Trở lại Sinh viên Thanh lịch với vai trò giám khảo vòng bán kết, Trâm Anh nhìn lại hành trình trưởng thành và những dự định hướng đến cộng đồng.
Sau khi dàn nghệ sĩ SS Label bất ngờ rút khỏi chương trình, ban tổ chức SAO Concert nhanh chóng công bố chính sách hoàn vé, xoa dịu phản ứng từ khán giả.
Khán giả có cơ hội xem miễn phí ba tác phẩm điện ảnh Việt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Á hậu Quỳnh Châu khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe dáng thon gọn, săn chắc cùng nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh trên biển.