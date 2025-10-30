[INFOGRAPHIC] Tác dụng của đường đen

Cứu sống người đàn ông đột quỵ thân nền nguy hiểm khi đang uống bia Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa hỗ trợ người dân vùng lũ Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.

Phát hiện kháng sinh mới có khả năng chống siêu vi khuẩn kháng thuốc Các nhà hóa học ở Australia và Anh mới phát hiện ra một loại kháng sinh có khả năng tiêu diệt các mầm bệnh do vi khuẩn kháng thuốc gây ra.

4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng vẫn nguy kịch Vụ ngạt khí do máy phát điện trong nhà kín khiến 4 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng.

Trào ngược dạ dày thực quản có thể tiến triển ung thư Trào ngược dạ dày thực quản nếu không điều trị sớm, có thể gây viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí barrett thực quản có thể tiến triển thành bệnh lý ác tính.

Chọn đúng u tuyến nước bọt cần phẫu thuật nhờ FNA tuyến nước bọt Phương pháp tế bào học chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA tuyến nước bọt) được đánh giá hiệu quả ngay cả trong giai đoạn sớm.

Người phụ nữ nhiều năm chịu đựng những cơn đau buốt bàn chân vì vẹo ngón cái Khi phát hiện ngón chân cái bị lệch, đau nhức kéo dài hoặc biến dạng bàn chân, người bệnh nên đến thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín.

Loại bỏ u quái buồng trứng chứa đầy tóc, xương cho người phụ nữ mãn kinh U quái buồng trứng thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ khi đi siêu âm nhưng biến chứng lại đe dọa sức khỏe, khả năng sinh sản.

7 loại trái cây được ví như 'viagra tự nhiên' giúp cải thiện sinh lý hiệu quả Không chỉ bổ dưỡng, nhiều loại trái cây quen thuộc còn giúp kích thích lưu thông máu, cân bằng hormone và cải thiện sinh lý tự nhiên cho cả nam lẫn nữ.

Vì sao da tay nhanh sạm, khô sau khi làm móng gel? Làm móng gel không đúng cách có thể khiến da tay khô sạm, lão hóa nhanh. Bảo vệ da khi sấy móng là điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Cách phòng tránh bệnh hô hấp mùa đông cho cả gia đình Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.

[INFOGRAPHIC] Dấu hiệu cơ thể báo động bệnh tật Những dấu hiệu nhỏ như mệt mỏi kéo dài, da xỉn màu hay rối loạn giấc ngủ có thể là lời cảnh báo sớm về bệnh tật mà bạn không nên bỏ qua.

5 cách kết hợp hạt chia giúp đốt mỡ, hỗ trợ giảm cân an toàn Giàu chất xơ và protein, hạt chia khi kết hợp đúng thực phẩm sẽ giúp no lâu, đốt mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Gây tê tủy sống cho bệnh nhân cột sống cong gù Ở những bệnh nhân viêm cột sống dính khớp nặng, việc gây tê tủy sống là một thách thức lớn.

Tay sưng nề đau tức vì biến chứng chèn ép khoang hiếm gặp do sốt xuất huyết Sốt xuất huyết gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nội tạng hay suy tạng, xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh.

Lần đầu tiên cắt bỏ u tuyến yên lần 3 bằng 2 cuộc đại phẫu cùng lúc Những bệnh nhân được sử dụng kết hợp phương pháp nội soi qua mũi (qua xoang bướm) và mổ mở xương sọ qua vi phẫu đều phục hồi nhanh, giảm biến chứng....

Nuốt phải điếu thuốc lá có mảnh kim loại, trẻ 10 tuổi suýt thủng ruột Phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, cần chủ động loại bỏ các vật dụng nhỏ, sắc nhọn hoặc những chất độc hại ra khỏi tầm với của trẻ.

Đau bụng kéo dài trẻ 9 tuổi phát hiện mang u nang buồng trứng U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to nhanh, xoắn, gầy sút.

3 bí quyết pha cà phê để không 'vô hiệu hóa' polyphenol Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.