[INFOGRAPHIC] Tác dụng của đường đen

Mẫu adventure địa hình Yamaha Ténéré 700 World Raid đời 2026 vừa ra mắt đã được nâng cấp với các công nghệ trợ lái an toàn hơn và tiện nghi hiện đại hơn.
Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.
Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.
Các nhà hóa học ở Australia và Anh mới phát hiện ra một loại kháng sinh có khả năng tiêu diệt các mầm bệnh do vi khuẩn kháng thuốc gây ra.
Vụ ngạt khí do máy phát điện trong nhà kín khiến 4 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng.
Không chỉ bổ dưỡng, nhiều loại trái cây quen thuộc còn giúp kích thích lưu thông máu, cân bằng hormone và cải thiện sinh lý tự nhiên cho cả nam lẫn nữ.
Làm móng gel không đúng cách có thể khiến da tay khô sạm, lão hóa nhanh. Bảo vệ da khi sấy móng là điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.
Những dấu hiệu nhỏ như mệt mỏi kéo dài, da xỉn màu hay rối loạn giấc ngủ có thể là lời cảnh báo sớm về bệnh tật mà bạn không nên bỏ qua.
Giàu chất xơ và protein, hạt chia khi kết hợp đúng thực phẩm sẽ giúp no lâu, đốt mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.