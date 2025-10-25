[INFOGRAPHIC] Mùa dã quỳ phủ vàng miệng núi lửa triệu năm

Trong nửa đầu 2025, hãng xe BYD lần đầu vượt Hyundai về doanh số bán hàng toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô thế giới.
Từ tháng 10 đến tháng 3, Fansipan bước vào mùa mây đẹp nhất năm. Đỉnh núi 3.143m này mê hoặc du khách với cảnh sắc hùng vĩ và khoảnh khắc đất trời giao hòa.
Không chỉ có tên gọi lạ tai, món cháo cá vạt giường ở Quảng Trị còn khiến du khách thích thú bởi cách ăn “chẳng giống ai” phải dùng đũa và cay đến toát mồ hôi.
Chỉ cách Hà Nội 2 giờ di chuyển, đồi cỏ hồng Hải Phòng hút du khách bởi khung cảnh nên thơ, sắc hồng bồng bềnh như Đà Lạt thu nhỏ giữa mùa cuối năm.
Từ tháng 11 đến tháng 1, tiết trời se lạnh, khô ráo là thời điểm lý tưởng để du khách chinh phục núi rừng và khám phá 5 cung trekking đẹp nhất miền Bắc.
Giữa thung lũng Bắc Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên sơ, văn hóa Tày đặc sắc và mô hình du lịch bền vững.
Bình minh trên biển Ba Động rực rỡ như tranh, hòa cùng nhịp sống ngư dân và hàng trụ điện gió, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách.
Mùa hoa súng tím phủ khắp Tam Cốc – Tràng An khiến Ninh Bình trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách, với nhiều tour ngắm cảnh và chụp ảnh hút khách.
Hàn Quốc nổi bật với ẩm thực sống độc đáo: bạch tuộc, cá dương vật, đỉa biển hay cá đuối lên men, thử thách vị giác và trải nghiệm du khách
Halloween châu Á không chỉ hóa trang rùng rợn mà còn nhộn nhịp, từ Đà Lạt, Hồng Kông, Singapore đến Tokyo, mang đến trải nghiệm văn hóa khó quên.
Mì cua lông Thượng Hải món ăn tinh tế, kết hợp thịt và gạch cua béo ngậy, sốt đậm đà, là trải nghiệm ẩm thực mùa thu – đông không thể bỏ qua.
Tả Van, ẩn mình giữa thung lũng Mường Hoa, thu hút du khách bằng ruộng bậc thang mùa lúa chín, homestay mộc mạc và trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Nếu có dịp về miền Tây, du khách đừng bỏ qua món bánh vá dân dã. Chiếc bánh vàng giòn, thơm béo, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt khiến ai cũng say lòng.
Ẩn mình giữa mây trắng của vùng Trạm Tấu (Lào Cai), bản Cu Vai mê hoặc du khách bởi vẻ hoang sơ, bình yên và khung cảnh “biển mây” đẹp như chốn cổ tích.
Du lịch Trung Quốc tự túc trở nên dễ dàng hơn với kế hoạch chi tiết, ứng dụng hỗ trợ, di chuyển thuận tiện và mẹo giao tiếp, thanh toán thông minh.
Hòn Dứa, đảo nhỏ hoang sơ ở Đắk Lắk, là điểm cắm trại, ngắm hoàng hôn và soi bào ngư lý tưởng, mang đến trải nghiệm biển và thiên nhiên nguyên sơ.
Sau thời gian trùng tu, bán đảo Sơn Trà mở lại tuyến đi bộ Bãi Bắc – Cây đa di sản, mang đến cho du khách hành trình khám phá thiên nhiên hoang sơ đầy mê hoặc.
Hồ Thượng Kon Tum (Quảng Ngãi) gây ấn tượng với “rừng chết” trắng ngà giữa lòng hồ, là điểm check-in hoang sơ, yên bình cho du khách yêu thiên nhiên.
Cuối tháng 10, Hà Nội khoác áo thu vàng lãng mạn. Dạo phố Phan Đình Phùng, nhâm nhi cà phê, đạp xe Hồ Tây,... là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn vừa được UN Tourism vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, nâng tổng số làng đạt danh hiệu này của Việt Nam lên 5.
Mỗi độ nước nổi, Tây Ninh khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc hồng tím của hoa súng, biến những cánh đồng yên ả thành bức tranh sông nước hút hồn du khách.