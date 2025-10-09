Hà Nội

Táo cherry đắt gấp 2–3 lần táo thường vẫn "cháy hàng"

Kinh doanh

Dù giá cao gấp 2–3 lần táo thường, táo cherry vẫn được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị, thậm chí liên tục "cháy hàng" ở nhiều nơi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, táo cherry – loại táo có hình dáng nhỏ trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh và siêu thị. Ảnh: Facebook
Thời gian gần đây, táo cherry – loại táo có hình dáng nhỏ trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh và siêu thị. Ảnh: Facebook
Táo cherry hiện có giá dao động từ 60.000 - 250.000 đồng/kg, tùy nguồn gốc. Táo nhập từ New Zealand, Mỹ hoặc Nhật có thể lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Sieuthiluxy
Táo cherry hiện có giá dao động từ 60.000 - 250.000 đồng/kg, tùy nguồn gốc. Táo nhập từ New Zealand, Mỹ hoặc Nhật có thể lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Sieuthiluxy
Theo người bán, táo cherry bắt đầu xuất hiện nhiều từ đầu tháng 9. Loại táo này quả nhỏ như mận to nhưng giòn, vị ngọt và thơm nhẹ. Ảnh: Sieuthiluxy
Theo người bán, táo cherry bắt đầu xuất hiện nhiều từ đầu tháng 9. Loại táo này quả nhỏ như mận to nhưng giòn, vị ngọt và thơm nhẹ. Ảnh: Sieuthiluxy
Một số cửa hàng trái cây quảng cáo, táo cherry quả nhỏ nhưng giòn tan, vị ngọt thơm đậm đà. Ảnh chụp màn hình
Một số cửa hàng trái cây quảng cáo, táo cherry quả nhỏ nhưng giòn tan, vị ngọt thơm đậm đà. Ảnh chụp màn hình
Loại quả này thuộc giống táo nhưng kích thước chỉ bằng khoảng ba đầu ngón tay, cuống dài như cuống quả cherry nên được gọi là táo cherry. Ảnh: Gold Fruit
Loại quả này thuộc giống táo nhưng kích thước chỉ bằng khoảng ba đầu ngón tay, cuống dài như cuống quả cherry nên được gọi là táo cherry. Ảnh: Gold Fruit
Bên cạnh hương vị, táo cherry còn được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt. Vỏ táo căng bóng đỏ tươi, thường được dùng làm quà biếu hoặc trang trí bàn ăn. Ảnh: Facebook
Bên cạnh hương vị, táo cherry còn được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt. Vỏ táo căng bóng đỏ tươi, thường được dùng làm quà biếu hoặc trang trí bàn ăn. Ảnh: Facebook
Theo một chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Hà Nội, táo cherry giá cao do hiếm mùa, lại được vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi ngon. Ảnh: Facebook
Theo một chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Hà Nội, táo cherry giá cao do hiếm mùa, lại được vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi ngon. Ảnh: Facebook
Dù giá cao nhưng táo cherry vẫn được khách hàng ưa chuộng. Mỗi lần hàng về chỉ bán vài ngày là hết. Ảnh: Facebook
Dù giá cao nhưng táo cherry vẫn được khách hàng ưa chuộng. Mỗi lần hàng về chỉ bán vài ngày là hết. Ảnh: Facebook
Chị Thu Giang (ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, trẻ con rất thích táo cherry vì quả nhỏ, vừa miệng, không phải cắt gọt nhiều như loại táo lớn. Ảnh: Facebook
Chị Thu Giang (ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, trẻ con rất thích táo cherry vì quả nhỏ, vừa miệng, không phải cắt gọt nhiều như loại táo lớn. Ảnh: Facebook
Bên cạnh đó, nhờ ngoại hình bắt mắt, táo cherry còn được buộc trên cành cây để trang trí nhà. Ảnh: FB Huyền Tạ
Bên cạnh đó, nhờ ngoại hình bắt mắt, táo cherry còn được buộc trên cành cây để trang trí nhà. Ảnh: FB Huyền Tạ
