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Số hóa - Xe

Mẹo dịch mọi ngôn ngữ bằng camera điện thoại chỉ vài giây

Không cần nhập từng từ, người dùng có thể dịch biển báo, thực đơn hay tài liệu nước ngoài trực tiếp từ camera điện thoại thông qua Google Translate,Lens và AI.

Thiên Trang (th)

Khi đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với tài liệu bằng ngôn ngữ xa lạ, rào cản ngôn ngữ có thể khiến nhiều người gặp khó khăn. Tuy nhiên, với các công nghệ nhận diện hình ảnh hiện nay, smartphone có thể trở thành công cụ phiên dịch tiện lợi. Chỉ cần hướng camera vào nội dung cần đọc, người dùng đã có thể chuyển đổi văn bản sang ngôn ngữ mong muốn trong vài giây mà không phải nhập liệu thủ công.

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Google Translate cho phép nhận diện và dịch văn bản trực tiếp thông qua camera điện thoại.

Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng Google Translate. Sau khi cài đặt ứng dụng trên Android hoặc iPhone, người dùng mở Google Dịch, chọn biểu tượng Camera ở phía dưới màn hình rồi hướng thiết bị vào đoạn văn bản cần phiên dịch. Hệ thống sẽ tự động nhận diện ký tự và hiển thị bản dịch trực tiếp trên hình ảnh. Công cụ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đồng thời có khả năng tự phát hiện ngôn ngữ nguồn nếu người dùng chưa biết nội dung thuộc tiếng nào. Để sử dụng thuận tiện khi đi nước ngoài, người dùng có thể tải trước gói ngôn ngữ, giúp dịch văn bản ngay cả khi không có Internet.

Ngoài Google Translate, Google Lens cũng là lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt trên các thiết bị Android được tích hợp sẵn công cụ này. Người dùng chỉ cần mở Google Ống kính, chuyển sang chế độ Dịch rồi đưa camera về phía biển báo, thực đơn hoặc tài liệu. Nội dung sau khi nhận diện sẽ được chuyển sang ngôn ngữ đã chọn. Trong khi đó, người sử dụng iPhone có thể tận dụng Live Text. Tính năng này cho phép camera nhận diện chữ trong khung hình. Khi biểu tượng Live Text xuất hiện, người dùng chạm vào đó, chọn đoạn văn bản cần xử lý và nhấn Dịch để xem kết quả.

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Các công cụ AI như ChatGPT và Gemini có thể hỗ trợ dịch những nội dung phức tạp cần phân tích ngữ cảnh.

Tuy nhiên, các công cụ dịch tự động đôi khi chưa xử lý tốt những nội dung phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Ví dụ, thực đơn tại nhà hàng nước ngoài có thể chỉ ghi tên món ăn, nguyên liệu hoặc những cụm từ viết tắt. Khi đó, bản dịch trực tiếp đôi lúc không phản ánh chính xác ý nghĩa ban đầu. Người dùng có thể chuyển sang các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini hoặc Claude bằng cách chụp ảnh và tải lên ứng dụng, sau đó yêu cầu dịch sang tiếng Việt hoặc ngôn ngữ mong muốn. Nhờ khả năng phân tích ngữ cảnh, AI còn có thể giải thích tên món ăn, thành phần nguyên liệu và những cụm từ khó hiểu.

Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng. Google Translate và Google Lens phù hợp khi cần dịch nhanh, liên tục trong quá trình di chuyển, còn AI thích hợp với những nội dung phức tạp cần giải thích sâu hơn. Dù vậy, người dùng cần bảo đảm hình ảnh đủ sáng, rõ nét để tăng độ chính xác khi nhận diện. Với những thông tin quan trọng như cảnh báo an toàn, hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc thành phần thực phẩm có thể gây dị ứng, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào bản dịch tự động mà cần kiểm tra lại. Việc tận dụng camera điện thoại kết hợp AI sẽ giúp quá trình tiếp cận thông tin nước ngoài trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI chưa kịp cứu năng suất, doanh nghiệp đã phải trả giá: Meta hoãn cắt giảm, Walmart vật lộn với lỗi, rủi ro bảo mật và chi phí.
#dịch bằng camera #Google Translate #Google Lens #Live Text #dịch bằng AI #ChatGPT

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