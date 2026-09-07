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[INFOGRAPHIC] iKKO MindOne Pro, smartphone vuông lạ mắt, camera xoay 180°

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] iKKO MindOne Pro, smartphone vuông lạ mắt, camera xoay 180°

iKKO MindOne Pro gây chú ý với màn hình vuông 4,02 inch, camera 50MP xoay 180° và bàn phím QWERTY tháo rời, hướng đến người thích smartphone khác biệt.

Thiên Trang
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#iKKO #MindOne Pro #smartphone #camera xoay #độc đáo #công nghệ

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