[INFOGRAPHIC] iKKO MindOne Pro, smartphone vuông lạ mắt, camera xoay 180°

iKKO MindOne Pro gây chú ý với màn hình vuông 4,02 inch, camera 50MP xoay 180° và bàn phím QWERTY tháo rời, hướng đến người thích smartphone khác biệt.
Theo kế hoạch sản phẩm được Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028. Xe có thiết kế thể thao, kích thước lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Tháng 9/2026, MG trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường ôtô khi được áp dụng chính sách ưu đãi mạnh, cùng lượng khách hàng tìm mua xe MG tăng đột biến.
Theo kế hoạch sản phẩm được Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028. Xe có thiết kế thể thao, kích thước lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Kia sẽ bắt đầu gửi thư thông báo trực tiếp đến các chủ sở hữu xe EV9 vì lỗi hàng hế thứ 3 bị ảnh hưởng lỗi hàng ghế thứ từ giữa tháng 10/2026.
Bị ngập nước, đã chạy gần 240.000 km và sử dụng hộp số tự động vẫn không đủ để ngăn chiếc Honda NSX này đạt mức giá đáng kể.
Porsche GT3 Bergsport tôn vinh những con đường quanh co hiểm trở ở dãy Alps với màu sắc và chi tiết được thiết kế riêng với các cung đường núi ngoằn ngoèo.
Ngoài mẫu xe MPV cỡ nhỏ XL7, Suzuki Việt Nam còn triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe khác, gồm Fronx, Jimny và Swift.
Apple thậm chí chưa chính thức xác nhận về iPhone màn hình gập, nhưng họ đã phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn sản xuất do...khó tính.
Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.
Lắp camera trong nhà để tăng an ninh nhưng đừng quên thiết lập vùng riêng tư. Chỉ vài thao tác, người dùng có thể hạn chế ghi hình ở những khu vực nhạy cảm.
Nhà sản xuất camera hành động GoPro sẽ sáp nhập với công ty quang học tư nhân Starman Optical và chính thức tham gia làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).
Tim Cook biến Apple thành đế chế 5.000 tỷ USD sau 15 năm, nhưng AI, chuỗi cung ứng và áp lực pháp lý đang đặt ra bài toán lớn cho người kế nhiệm.
Honda CR-V đang đứng trước cơ hội trở thành mẫu ôtô, không phải bán tải, bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2026 khi mà đối thủ Toyota RAV4 gặp khó về nguồn cung.
Nghiên cứu trên hơn 183.000 người cho thấy thời gian dùng mạng xã hội vượt 2,5 giờ/ngày có liên quan đến nguy cơ xuất hiện triệu chứng trầm cảm.
Acer mang đến IFA 2026 máy chơi game cầm tay, laptop thân thiện với môi trường và máy tính để bàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ.
Land Rover Defender Wolf Series II ra đời nhằm giành hợp đồng mới của Bộ Quốc phòng Anh và hướng tới việc thay thế Defender Wolf nguyên bản.
OpenAI gọi Astra là mô hình AI mạnh nhất từng phát triển, nhưng kỹ thuật suy luận mới đang làm dấy lên lo ngại về khả năng giám sát.
Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz là bàn phím Hall Effect đầu tiên của Razer, nổi bật với polling rate 8.000Hz, Rapid Trigger và tùy chỉnh hành trình phím.
Kia Sportage thế hệ mới xuất hiện được cho là sẽ có kích thước lớn hơn, thiết kế vuông vức và nhiều nét tương đồng với mẫu SUV đầu bảng Telluride.
So với "người anh em" Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, mẫu siêu xe về Việt Nam Lamborghini Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng.
Mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre Series II sẽ bán ra tại Việt Nam với cả bản tiêu chuẩn và Black Badge với mức giá từ 18,888 tỷ đồng.