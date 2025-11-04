[INFOGRAPHIC] HP OmniBook 7 Aero 13”, bảo mật thông minh

HP mở rộng danh mục OmniBook với dòng OmniBook 7 Aero 13”, tích hợp AI tiên tiến dành cho học tập, làm việc và sáng tạo di động.
Nam diễn viên Hà Việt Dũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh hiếm thời anh còn trong quân ngũ được lan truyền trên mạng xã hội.
Sau thời gian vắng bóng để du học, MC Phương Thảo đã trở lại đầy ấn tượng tại sân khấu ĐTDV mùa Đông 2025, khiến cộng đồng Liên Quân vỡ òa cảm xúc.
Khi mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt dần bị vượt qua, sinh trắc học hành vi nổi lên như xu hướng xác thực mới.
Amazon gây chấn động khi sa thải 14.000 nhân viên và có thể ảnh hưởng tới 30.000 việc làm, mở đầu cho kỷ nguyên “đại sa thải vì AI”.
Nhà đồng sáng lập OpenAI tuyên bố các tác nhân AI hiện tại “chỉ là rác rưởi” và mất ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể đạt đủ năng lực để thay thế con người.
Redmi K90 trở thành smartphone “ngon nhất tầm giá” khi sở hữu chip Snapdragon 8 Elite, pin 7.100mAh, sạc nhanh 100W và cảm biến vân tay siêu âm.
Apple đang từng bước tự chủ chuỗi cung ứng, hướng đến tương lai sản xuất toàn bộ linh kiện iPhone ngay tại Mỹ.
Nhiều người tưởng rằng chỉ cần “Xóa ảnh” là đủ, nhưng thực tế dữ liệu nhạy cảm trên iPhone cũ vẫn có thể bị khôi phục. Đây mới là cách xóa an toàn tuyệt đối.
Chiến thắng kịch tính của T1 trước AL tại CKTG 2025 khiến fan phấn khích, đặc biệt khi “bùa may mắn” từ Việt Ain Nguyễn được cho là tiếp thêm sức mạnh tinh thần
Trung Quốc vẫn chưa thể sao chép nổi máy quang khắc của ASML, thiết bị được xem là “trái tim” của ngành sản xuất chip hiện đại.
Tựa game “Tiệm Phở của Anh Hai” do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây bão mạng, khiến cụm từ “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” lọt top tìm kiếm Google.
Trải nghiệm tìm kiếm Copilot mới trên thanh tác vụ của bản cập nhật Build 26220.7051 sẽ thay thế giao diện Tìm kiếm Windows hiện tại trong tương lai.
Trung Quốc vừa mô phỏng thành công hệ lượng tử phức tạp nhất lịch sử bằng siêu máy tính cổ điển, chứng minh AI có thể thay thế cả máy tính lượng tử.
Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh công an, gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để cài ứng dụng định danh điện tử giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hơn 850 nhân vật có tầm ảnh hưởng đồng loạt ký tên yêu cầu cấm phát triển trí tuệ nhân tạo siêu việt con người cho đến khi an toàn.
Chatreey EX1 trông như loa Bluetooth nhỏ gọn, nhưng bên trong lại là cả dàn PC mạnh mẽ với chip Ryzen 7, RAM 32GB, SSD 1TB, đủ sức làm đồ họa mượt mà.
Không cần bỏ ra một xu, game thủ vẫn có thể khám phá những thế giới ảo hoành tráng, chiến đấu kịch tính và trải nghiệm MMO đỉnh cao ngay trên Steam.
Năm 2025, giới đại gia AI và công nghệ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục với 46 tỷ phú mới và tổng tài sản lên tới 3.200 tỷ USD.
Một nhà khoa học từng tham gia Dự án Manhattan đã tạo ra Tennis for Two, trò chơi điện tử đầu tiên của nhân loại, chỉ để giúp khoa học bớt khô khan.
Sau 18 tháng chậm nhịp, “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung đang trở lại đầy ấn tượng với chiến dịch phản công toàn diện trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.
Không chỉ giặt sạch và bảo vệ sợi vải, LG AI DD™ 2.0 còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm vi nhựa và góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững cho người dùng.