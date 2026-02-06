NSƯT Kim Oanh “đẹp quên tuổi” sau khi chi tiền tỷ thẩm mỹ gương mặt

Sau khi công khai quá trình "đập đi xây lại" với chi phí đắt đỏ, NSƯT Kim Oanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước diện mạo mới đầy rạng rỡ và cuốn hút.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh về 'cặp chị em' có hai gương mặt xinh đẹp, cuốn hút nhưng lại cùng chung một cơ thể.
Để có một chậu đào đông đỏ tầm trung, người chơi phải chi từ 3 - 20 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.
Nga đang tiến nhanh ở mặt trận Zaporizhzhia; phía tây bắc thị trấn Huliaipole, giành quyền kiểm soát làng Petrovka; nhưng Ukraine kháng cự quyết liệt.
Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai các chuyến bay giao hàng thử nghiệm để có thể bắt đầu vận hành sớm nhất vào tháng 3.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể suy nghĩ nghiêm túc chuyện kết hôn, tài chính dư dả.
Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà đều được chọn loại dễ mở: cửa trượt, cửa xếp, cửa sổ trượt ngang để lấy ánh sáng tự nhiên.
Nữ Tiktoker Thảo Vy vừa có màn 'phá đảo' mạng xã hội với loạt ảnh diện bikini khoe dáng đầy táo bạo giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Chang Mây thể hiện khá trọn vẹn quá trình trưởng thành của nhân vật Dương trong phim truyền hình đang lên sóng Gia đình trái dấu.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Colossal Biosciences hợp tác xây dựng kho lưu trữ sinh học khổng lồ nhằm bảo tồn gene của hàng nghìn loài.
Ẩn mình trên núi Sơn Bạc Mây, Sin Suối Hồ mê hoặc du khách bởi mây núi hùng vĩ, văn hóa Mông đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng bền vững.
Tháng 3/1876, "cơn mưa thịt" bất ngờ trút xuống một trang trại ở Kentucky, Mỹ. Sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng không biết điều gì đã xảy ra.
Khỉ uakari đầu đen (Cacajao melanocephalus) là loài linh trưởng hiếm gặp của rừng Amazon, nổi bật với ngoại hình khác thường và lối sống đặc biệt.
Gia nhập đường đua ảnh chào Tết, Mai Dora gây ấn tượng với giao diện vừa có nét ngọt ngào, nữ tính nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ, thời thượng.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Cặp đôi hiện tại có tổ ấm vô cùng hạnh phúc.
Không cần thực phẩm đắt tiền, nhiều gia vị quen thuộc trong gian bếp có thể hỗ trợ đốt mỡ bụng nhờ kích thích sinh nhiệt và tăng trao đổi chất tự nhiên.
Sau thời gian cải tạo, khu vực trước chợ Bến Thành khoác diện mạo mới, thu hút người dân TP HCM và du khách tìm đến tham quan, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Là di tích Nho học quan trọng bậc nhất của triều Nguyễn, Văn Miếu Huế ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử đặc sắc không phải ai cũng từng nghe.
Bọ rùa 20 chấm (Psyllobora vigintiduopunctata) là loài côn trùng nhỏ bé nhưng mang nhiều đặc điểm sinh học khác thường, khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Mazda Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng MX-5 từ ngày 5/2/2026. Phiên bản phân phối trong nước là bản mui mềm (soft-top), đi kèm hai tùy chọn hộp số sàn và tự động.
Làn sóng AI đang đảo chiều trật tự ngành bán dẫn, khiến Apple lần đầu lép vế trước Nvidia trong cuộc đua giành ưu tiên chuỗi cung ứng.