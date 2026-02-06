Hà Nội

NSƯT Kim Oanh “đẹp quên tuổi” sau khi chi tiền tỷ thẩm mỹ gương mặt

Giải trí

NSƯT Kim Oanh “đẹp quên tuổi” sau khi chi tiền tỷ thẩm mỹ gương mặt

Sau khi công khai quá trình "đập đi xây lại" với chi phí đắt đỏ, NSƯT Kim Oanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước diện mạo mới đầy rạng rỡ và cuốn hút.

Cách đây không lâu, NSƯT Kim Oanh – gương mặt vốn đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai diễn "đanh đá", "cay nghiệt" trên màn ảnh Việt gây bất ngờ khi công khai loạt ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Khác với vẻ sắc sảo, có phần già dặn trước đây, nữ nghệ sĩ xuất hiện với gương mặt thanh thoát và trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật.
Nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ, chị đã quyết định sang Hàn Quốc để thực hiện một loạt can thiệp thẩm mỹ chuyên sâu cho gương mặt.
Kim Oanh sửa lại dáng mũi, căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa các nếp nhăn li ti dưới viền mắt, bóc mỡ viền hàm và thắt cơ nọng cằm. Tổng chi phí cho quá trình “tân trang” nhan sắc này được tiết lộ lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Sau phẫu thuật, diện mạo của NSƯT Kim Oanh nhận về nhiều lời khen ngợi. Gương mặt trở nên thon gọn hơn, các đường nét hài hòa, làn da căng mịn và thần thái cũng rạng rỡ, tươi tắn hơn so với trước.
Không ít khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ trông trẻ trung hơn tuổi thật, thậm chí “đẹp quên tuổi”.
Trên trang cá nhân, "nữ diễn viên ác nhất màn ảnh" chăm chỉ đăng tải những khung hình đời thường khoe trọn góc nghiêng thần thánh và gương mặt thon gọn.
Có thể thấy, sau khi chi mạnh tay cho thẩm mỹ, Kim Oanh ngày càng tự tin và yêu bản thân hơn.
Nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ trước màn “lột xác” của nữ nghệ sĩ. Không ít người thừa nhận rằng nếu không có chú thích, họ khó lòng nhận ra Kim Oanh trong những bức ảnh mới.
Việc công khai thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50 như Kim Oanh là điều không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng chia sẻ.
