Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chân dung bí ẩn ông chủ Shein, 10 năm không dùng mạng xã hội

Số hóa

Chân dung bí ẩn ông chủ Shein, 10 năm không dùng mạng xã hội

Xu Yangtian, nhà sáng lập Shein sở hữu đế chế thời trang 100 tỷ USD nhưng vẫn ẩn danh, không dùng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện công khai.

Thiên Trang (TH)
Xu Yangtian là người sáng lập Shein, thương hiệu thời trang nhanh nổi tiếng toàn cầu.
Xu Yangtian là người sáng lập Shein, thương hiệu thời trang nhanh nổi tiếng toàn cầu.
Dù điều hành công ty trị giá hàng chục tỷ USD, ông vẫn giữ lối sống kín tiếng và ẩn danh.
Dù điều hành công ty trị giá hàng chục tỷ USD, ông vẫn giữ lối sống kín tiếng và ẩn danh.
Ngay cả nhân viên Shein cũng khó nhận ra ông vì ông không xuất hiện công khai.
Ngay cả nhân viên Shein cũng khó nhận ra ông vì ông không xuất hiện công khai.
Xu sinh năm 1983 tại Trung Quốc, từng kinh doanh thương mại điện tử trước khi lập Shein.
Xu sinh năm 1983 tại Trung Quốc, từng kinh doanh thương mại điện tử trước khi lập Shein.
Shein thành công nhờ mô hình chuỗi cung ứng linh hoạt và thuật toán bắt trend cực nhanh.
Shein thành công nhờ mô hình chuỗi cung ứng linh hoạt và thuật toán bắt trend cực nhanh.
Công ty đang đối mặt nhiều chỉ trích tại châu Âu về thuế và chuỗi cung ứng.
Công ty đang đối mặt nhiều chỉ trích tại châu Âu về thuế và chuỗi cung ứng.
Việc IPO của Shein liên tục bị trì hoãn do áp lực pháp lý và định giá giảm mạnh.
Việc IPO của Shein liên tục bị trì hoãn do áp lực pháp lý và định giá giảm mạnh.
Hiện Xu sống tại Singapore và vẫn giữ thói quen không dùng mạng xã hội suốt 10 năm qua.
Hiện Xu sống tại Singapore và vẫn giữ thói quen không dùng mạng xã hội suốt 10 năm qua.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Shein #Xu Yangtian #thời trang #doanh nhân #đế chế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT