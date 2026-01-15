Hà Nội

Xe

Hyundai Palisade 2026 giành giải thưởng “Xe đa dụng của năm 2026”

Hyundai Palisade 2026 đã chính thức giành giải “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô.

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai Palisade 2026 - “Xe đa dụng của năm 2026”.

Hyundai Palisade 2026 đã chính thức được trao danh hiệu “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô. Giải thưởng do tổ chức North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) bình chọn, với hội đồng giám khảo gồm 50 nhà báo ôtô uy tín đến từ nhiều nền tảng truyền thông khắp Bắc Mỹ.

Theo Hyundai, giải thưởng lần này là minh chứng cho những nỗ lực của hãng trong việc phát triển Palisade thành một mẫu xe SUV gia đình toàn diện, kết hợp giữa thiết kế cao cấp, công nghệ tiên tiến, tính năng an toàn và giá trị sử dụng vượt trội.

2-1123.jpg
Hyundai Palisade 2026 giành giải thưởng “Xe đa dụng của năm 2026”.

Hyundai Palisade 2026 được thiết kế với kích thước lớn hơn, không gian nội thất cao cấp hơn và các công nghệ an toàn, kết nối thông minh được nâng cấp đáng kể. Hãng cho biết, mẫu xe này tiếp tục lấy sự tiện nghi gia đình làm trọng tâm, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận với các nhóm khách hàng đa dạng hơn, từ người dùng đô thị đến những ai đam mê khám phá.

Dòng sản phẩm Palisade 2026 cũng được mở rộng đáng kể. Ngoài động cơ V6 hút khí tự nhiên quen thuộc, phiên bản hybrid thế hệ mới đã được bổ sung, mang lại hiệu suất cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hyundai ra mắt phiên bản XRT PRO dành cho khách hàng yêu thích trải nghiệm địa hình và khám phá.

1-9340.jpg
Hyundai Palisade 2026 được trao danh hiệu “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc thành công của Palisade khi mẫu xe này đạt mức tăng trưởng ấn tượng với doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 17% và tổng doanh số tăng 13% so với năm trước. Sự ra mắt của biến thể hybrid và XRT PRO đã góp phần củng cố vị thế của Palisade trong phân khúc SUV hạng trung vốn cạnh tranh khốc liệt.

