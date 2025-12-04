Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ dịp cuối năm 2025, Hyundai đã áp dụng mức giảm kỷ lục tới 200 triệu cho Palisade, cùng tùy chọn gói bảo hành 8 năm.

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Palisade tại Việt Nam.

Bước vào tháng cuối năm, Hyundai Thành Công vừa có chính sách bán hàng linh hoạt và mạnh tay chưa từng có. Tâm điểm của đợt kích cầu này là mức giảm giá kỷ lục lên tới 200 triệu đồng cho các dòng xe chủ lực.

Trong tháng cuối năm này, các dòng xe Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer sẽ được quyền lựa chọn một trong hai gói ưu đãi: giảm giá trực tiếp tiền mặt hoặc nhận gói quyền lợi dịch vụ dài hạn. Đối với hình thức giảm tiền mặt, mức tiết kiệm mà người dùng nhận được dao động từ 50 đến 200 triệu đồng tùy theo từng mẫu xe và phiên bản cụ thể, đã bao gồm cả giá trị của gói quyền lợi hội viên Bạch kim.

Hyundai Palisade tại Việt Nam bất ngờ giảm sốc gần 200 triệu đồng.

Dẫn đầu về mức giảm là mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade với ưu đãi lên tới 200 triệu đồng, đưa mức giá sở hữu xe xuống chỉ còn từ 1,269 đến 1,389 tỷ đồng. Thực tế ghi nhận tại các đại lý khu vực phía Bắc cho thấy mức giảm phổ biến đang ở khoảng 145 triệu đồng, tuy nhiên cá biệt có một số đại lý tại Hà Nội sẵn sàng áp dụng mức giảm kịch trần 200 triệu đồng như hãng công bố để chạy doanh số.

Xếp ngay sau là Hyundai Santa Fe với mức giảm 180 triệu đồng, đưa giá bán về mức hấp dẫn từ 889 triệu đến 1,185 tỷ đồng. Ở phân khúc xe phổ thông, mẫu MPV Stargazer được giảm 86 triệu đồng (giá mới từ 403-513 triệu đồng), trong khi "vua doanh số" một thời Hyundai Accent giảm 64 triệu đồng (giá mới từ 375-505 triệu đồng). Hai mẫu xe gầm cao khác là Tucson và Creta cũng nhận mức giảm lần lượt là 58 triệu và 50 triệu đồng, giúp tăng đáng kể sức cạnh tranh trong phân khúc CUV đầy khốc liệt.

Một điểm sáng trong chính sách tháng 12 là sự linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên sự an tâm lâu dài. Nếu không chọn giảm tiền mặt, người mua có thể chọn gói "An tâm sử dụng". Gói này bao gồm quyền lợi bảo hành mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tặng miễn phí bảo dưỡng tối đa 5 năm, cùng các quà tặng giá trị khác như bảo hiểm vật chất hay voucher nhiên liệu tùy dòng xe. Đáng chú ý, ngay cả mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 dù không nằm trong diện giảm giá trực tiếp đợt này vẫn được hãng ưu ái áp dụng chính sách gia hạn bảo hành, tạo lợi thế lớn trong phân khúc xe đô thị.

Đặc biệt, Hyundai Thành Công còn áp dụng cơ chế "ưu đãi kép" cho ba mẫu xe Santa Fe, Accent và Stargazer. Cụ thể, khách hàng mua ba dòng xe này dù chọn hình thức giảm giá trực tiếp tiền mặt vẫn sẽ được nhận thêm gói bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000 km. Đây được xem là động thái mạnh tay của hãng xe Hàn Quốc nhằm tối đa hóa lợi ích cho người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng quan tâm đến chi phí nuôi xe dài hạn.

Những chính sách bán hàng linh hoạt được duy trì trong nhiều tháng qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho Hyundai. Theo số liệu thống kê mới nhất tháng 10, tổng doanh số của hãng đạt 5.260 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 22% so với tháng trước đó. Trong đó, Hyundai Creta tiếp tục khẳng định vị thế "gà đẻ trứng vàng" với 1.022 xe bán ra, dẫn đầu doanh số toàn hãng và chứng minh sức hút bền bỉ của dòng SUV đô thị cỡ B.

Ở các phân khúc khác, Hyundai Tucson cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với 929 xe bàn giao đến tay khách hàng, giữ vững vai trò chủ lực tại nhóm xe gầm cao hạng C. Mẫu sedan hạng B Hyundai Accent đang có dấu hiệu hồi phục tích cực với 609 xe bán ra. Các mẫu xe còn lại như Grand i10, Stargazer và Santa Fe vẫn duy trì được lượng tiêu thụ ổn định, đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng chung của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn nước rút cuối năm.