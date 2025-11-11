Huyền thoại "Na Tra" thành ngôi sao mới trên tàu sân bay Phúc Kiến

Tàu sân bay Phúc Kiến chính thức đi vào biên chế nhưng huyền thoại Na Tra 3 đầu 6 tay lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc.
Thông tin về một mẫu xe hybrid mới của VinFast vô tình bị hé lộ qua hình ảnh từ đối tác cung cấp lốp, thiết kế xe được cho là giống SUV điện VF8.
Hot coser Ain Nguyễn gây sốt với loạt ảnh cosplay táo bạo, tuyên bố khiến cộng đồng game thủ khó vượt qua thử thách No Nut November.
Đây có thể coi là 1 trong những máy chơi game chạy Windows nhỏ gọn mạnh mẽ nhất, đánh đổi cho mức giá không phải ai cũng dám đầu tư.
Nhờ sống thiện lương, 3 con giáp này được dự báo vào chu kỳ vượng vận liền mạch, quý nhân trợ lực, tiền tài đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.
Giữa vùng đồng quê nước Anh, tàn tích thành Maiden vẫn sừng sững, là chứng nhân cổ xưa của thời kỳ đồ sắt và những cuộc chiến huyền thoại ở châu Âu cổ đại.
Xưa gắn liền với bữa cơm dân nghèo nhưng nay cá kèo trở thành đặc sản được người thành thị yêu thích.
Nga đã hình thành một thế trận bao vây hoàn chỉnh, cắt đứt hoàn toàn quân Ukraine đồn trú ở khu đô thị Mirnohrad; đây là chiếc bẫy cuối cùng cho tướng Syrskyi.
Tại TP HCM, ca sĩ Long Nhật sống trong biệt thự mang phong cách Âu cổ điển với nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, tinh xảo.
Mã độc Android Herodotus có thể giả lập thao tác người dùng để đánh cắp mã PIN, mật khẩu và thông tin ngân hàng mà không bị phát hiện.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một ấm trà hình con cừu đực gần thành phố cổ Armageddon, Israel. Hiện vật của người Canaan này có niên đại 3.300 tuổi.
Mang dáng vẻ vô cùng độc đáo, địa y que diêm (Cladonia floerkeana) được ví như những “ngọn đuốc” sống giữa thế giới vi mô của rừng rêu ẩm ướt.
Người mẫu Hương Liên chia sẻ video, loạt ảnh cưới. Đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh gần như rõ mặt chồng.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong dàn Ban giám khảo của Miss World Vietnam 2025. Ngoài ra, cô còn làm Giám đốc điều hành của cuộc thi.
Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, trồng cây xanh trong nhà không chỉ là giải pháp tự nhiên giúp thanh lọc không khí hiệu quả.
Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ bắt được bó hoa cưới của Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô có thân hình chuẩn siêu mẫu khiến dân tình không thể rời mắt.
Gabrielle Henry- đại diện Jamaica sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn. Ở Miss Universe 2025, cô chuộng trang phục tôn lên lợi thế vòng hai.
Thế hệ tiếp theo của Hyundai Tucson (mã nội bộ NX5) đang dần lộ diện khi những hình ảnh ngoại và nội thất đầu tiên được ghi lại tại Hàn Quốc khi đnag chạy thử.
Hơn 10 năm sau vụ ảnh chế, Heidi Yeh đã rời xa làng giải trí, sống giản dị, hạnh phúc bên người thân và hướng tới tương lai mới.
Các nhà khoa học cuối cùng cũng tìm ra lời giải về khoảng 5.200 hố bí ẩn tồn tại hàng thế kỷ ở dãy Andes của Peru.
Nữ diễn viên Ly Kute xác nhận mang bầu lần 3, khiến fans vui mừng và gửi lời chúc mẹ khỏe, bé yêu khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn.
Cơn bão giảm giá dịp 11/11 bùng nổ khắp hệ thống siêu thị, cửa hàng, sàn thương mại điện tử...với mọi sản phẩm từ quần áo, điện thoại...