Huyền thoại "Na Tra" thành ngôi sao mới trên tàu sân bay Phúc Kiến

Quân sự

Huyền thoại "Na Tra" thành ngôi sao mới trên tàu sân bay Phúc Kiến

Tàu sân bay Phúc Kiến chính thức đi vào biên chế nhưng huyền thoại Na Tra 3 đầu 6 tay lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc.

Tuệ Minh
Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự toàn cầu khi chính thức đưa vào biên chế tàu sân bay thứ 3 của họ mang tên Phúc Kiến. Chiếc hàng không mẫu hạm được Trung Quốc chế tạo hoàn toàn với trang bị và công nghệ trong nước.
Tuy nhiên, trong nước, mọi sự chú ý của cộng đồng lại hướng tới một khí tài khác cũng lần đầu tiên ra mắt. Đó là KJ-600, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Chiếc máy bay này lần đầu tiên được công bố là một phần của phi đội không quân Phúc Kiến trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc tại Bắc Kinh và kể từ đó đã được thảo luận chi tiết hơn trên các phương tiện truyền thông chính thức.
Giáo sư Cảnh Diên Sinh, Viện trưởng Viện Máy bay Đầu tiên thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, đã mô tả biệt danh văn hóa của KJ-600 bắt nguồn từ thần thoại Na Tra 3 đầu 6 tay trong Phong thần diễn nghĩa.
Ông Cảnh cho biết máy bay được gọi là "Na Tra" vì động cơ, càng đáp và mũi máy bay giống với ba cái đầu gắn liền với nhân vật này.
Ông nói thêm rằng hai cánh gập và bốn đuôi thẳng đứng "giống với sáu cánh tay của Na Tra".
Trong khi vòm radar và các dấu hiệu màu đỏ trên thân máy bay gợi lên các yếu tố của các hiện vật huyền thoại về Na Tra.
Tốc độ quay cao của cánh quạt được so sánh với "vòng quay gió và lửa" trong thần thoại.
Việc thảo luận về biệt danh này đi kèm với một giải thích rộng hơn về vai trò hoạt động của máy bay. Theo báo cáo của CCTV, KJ-600 được thiết kế để hoạt động như một trạm chỉ huy trên không cho các nhóm tác chiến tàu sân bay.
Máy bay này có chức năng phát hiện, cảm biến, hình thành và phân phối thông tin nhận thức tình huống để hỗ trợ hoạt động của hạm đội. Báo cáo cho biết nền tảng này cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ phi quân sự, bao gồm điều phối các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và quản lý kiểm soát không phận.
Giáo sư Cảnh Diên Sinh nhấn mạnh rằng đặc điểm nổi bật nhất của máy bay, vòm radar lớn, gắn liền trực tiếp với nhiệm vụ của nó. Ông cho biết vòm radar chứa các ăng-ten cảnh báo sớm, và để đạt được tầm phát hiện xa, "kích thước mặt trước của ăng-ten cảnh báo sớm đã được tối đa hóa". Vòm radar đẩy giới hạn trọng tâm, cân bằng khí động học và khả năng điều khiển tổng thể của máy bay nhờ kích thước của nó so với khung máy bay.
Ông Trương Học Phong, được xác định là chuyên gia quân sự Trung Quốc, đã giải thích giá trị vận hành của cấu hình ăng-ten trong bài bình luận với tờ Hoàn Cầu Thời Báo. Ông cho biết KJ-600 có thể được coi là "hệ số nhân lực" cho máy bay trên tàu sân bay bằng cách cung cấp hỗ trợ phát hiện sớm. Mặc dù tàu mặt nước được trang bị radar tầm xa, ông Trương cho biết chúng bị hạn chế bởi độ cong của Trái Đất khi cố gắng phát hiện các mục tiêu bay cực thấp.
"Một chức năng quan trọng của máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay là phát hiện các mục tiêu ở độ cao cực thấp này", ông nói. Ông lưu ý rằng máy bay cảnh báo sớm cánh cố định có thời gian bay dài hơn và có thể mang theo radar lớn hơn, cho phép phát hiện các mối đe dọa lướt trên biển từ khoảng cách xa hơn.
Các bộ phận của động cơ được thiết kế để chịu được áp lực khi cất cánh bằng máy phóng, hạ cánh bằng dây hãm và va chạm trong quá trình vận hành trên boong.
Động cơ của máy bay cũng được mô tả là được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động trên tàu sân bay. Geng cho biết động cơ cần có khả năng chống ăn mòn do môi trường biển và phải có khả năng tăng công suất nhanh chóng trong các thao tác vượt sóng nếu nỗ lực hạ cánh thất bại.
Trung Quốc đặt biệt danh Na Tra cho máy bay cảnh báo sớm KJ-600 trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Tuệ Minh
China Defense
#Phát triển tàu sân bay Trung Quốc #Máy bay cảnh báo sớm KJ-600 #Biệt danh Na Tra trong quân sự #Vai trò của KJ-600 trong chiến đấu #Công nghệ hàng không nội địa Trung Quốc #Chức năng và thiết kế của máy bay trên tàu sân bay

