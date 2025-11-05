Hà Nội

Hương Giang thân thiết với mỹ nhân Belize

Giải trí

Hương Giang và Isabella Zabaneh - đại diện Belize tham gia Miss Universe 2025. Mới đây, Isabella hết lời khen ngợi đại diện Việt Nam. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Hương Giang khoe loạt ảnh thân thiết với Isabella Zabaneh - đại diện Belize ở cuộc thi Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang và Isabella diện trang phục tông đen. Ảnh: FB Hương Giang.
Mỹ nhân Belize và đại diện Việt Nam gợi cảm không kém cạnh nhau. Ảnh: FB Hương Giang.
Isabella khen ngợi Hương Giang là cô gái tuyệt vời. Cả hai trò chuyện và hiểu hơn về đối phương. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang tạo ấn tượng gần gũi, thân thiện với các thí sinh khác. Ảnh: FB Hương Giang.
Nữ ca sĩ nhiệt tình chụp ảnh giúp đại diện Zambia. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Từ Thái Lan, Hương Giang chia sẻ, dù có thử thách nào đang diễn ra, mỗi ngày cô vẫn sẽ cười thật tươi và tiến lên phía trước, rạng rỡ nhất có thể để khiến fan yên tâm và tự hào. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang luôn phải đẹp và toả sáng vì biết rằng rất nhiều người đang ủng hộ. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Trước khi đến với Miss Universe 2025, Hương Giang giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, là ca sĩ, người mẫu. Ảnh: FB Hương Giang.
Mới đây, theo Znews, tổ chức Miss Universe vừa thông báo rằng năm nay cuộc thi chỉ diễn ra 4 vòng thi chính thức: phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn váy dạ hội và trình diễn áo tắm. Mọi hình thức ưu tiên hay đánh giá ngoài các phần thi này đều không được chấp nhận. Ảnh: Missosology.
