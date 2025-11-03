Hà Nội

Hương Giang cùng nhiều thí sinh nổi bật ở Miss Universe 2025

Giải trí

Hương Giang cùng nhiều thí sinh nổi bật ở Miss Universe 2025

Trong khi Hương Giang khoe được truyền thông săn đón ở Miss Universe 2025, nhiều thí sinh có hình ảnh xuất hiện trên fanpage cuộc thi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong ngày đầu tiên ở Miss Universe 2025, Hương Giang diện váy trắng thanh lịch. Ảnh: FB Hương Giang.
Đại diện Việt Nam khoe vóc dáng gợi cảm, gương mặt tươi tắn. Trước khi nhập cuộc, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp thứ 11 trong bảng dự đoán top 30 Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang được truyền thông săn đón ở Miss Universe 2025. Ảnh: FB Hương Giang.
Đại diện Việt Nam đọ sắc các mỹ nhân Cộng Hoà Czech, Israel, Cape Verde. Ảnh: FB Hương Giang.
Nhiều thí sinh có hình ảnh xuất hiện trên fanpage cuộc thi Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Mỹ nhân Úc chụp ảnh selfie trong ngày đầu nhập cuộc. Ảnh: Miss Universe.
Đại diện Ai Cập diện trang phục năng động, gợi cảm ở Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Mỹ nhân Costa Rica diện vest thanh lịch mang tông màu đen khi bước chân vào đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Miss Universe.
Đại diện Belarus rạng rỡ trong ngày đầu tiên ở Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Các thí sinh hiện tại kêu gọi khán giả bình chọn để vào top 10 ăn tối cùng ông Nawat, Phó chủ tịch Miss Universe Asia. Ảnh: Miss Universe.
Miss Universe 2025 đang diễn ra tại Thái Lan, có hơn 100 thí sinh tham dự. Ngày 5/11, các thí sinh sẽ tham gia lễ trao sash. Ngày 16/11, dàn người đẹp bước vào phần thi phỏng vấn kín. Ảnh: Miss Universe.
Đêm trình diễn Trang phục dân tộc và bán kết diễn ra vào ngày 19/11. Đêm chung kết Miss Universe 2025 được tổ chức vào ngày 21/11. Ảnh: Miss Universe.
