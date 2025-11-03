Hà Nội

Hành động ghi điểm của Hương Giang ở Miss Universe 2025

Giải trí

Hành động ghi điểm của Hương Giang ở Miss Universe 2025

Hương Giang liên tục sử dụng một phụ kiện để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2025. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, Thái Lan đang có quốc tang tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. Vì vậy, khi tham gia các hoạt động ở cuộc thi Miss Universe 2025, Hương Giang sử dụng chiếc nơ màu đen cài lên trang phục. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hành động cài nơ đen lên trang phục của Hương Giang gây chú ý. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang trở lại Thái Lan thi nhan sắc sau 7 năm. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Năm 2018, tại Thái Lan, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang là mỹ nhân chuyển giới đầu tiên đại diện Việt Nam ở Miss Universe. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Nữ ca sĩ không qua thi tuyển mà trở thành đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentin Trần chia sẻ trên VOV, việc chỉ định đại diện thay vì tổ chức thi là “quyết định chiến lược, được đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, đảm bảo tuân thủ theo quy trình, quy định, tiêu chí của Miss Universe Organization cũng như sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đăng tải clip đại diện Việt Nam trong ngày đầu tiên nhập cuộc đồng thời khen ngợi Hương Giang "thật tuyệt vời". Ảnh: Hoa Học Trò.
Cuộc thi Miss Universe diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11. Năm nay, có hơn 100 thí sinh tham dự. Ảnh: Miss Universe Thailand.
