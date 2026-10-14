Hưng Yên thành trung tâm vùng Thủ đô, Nghĩa Trụ chuẩn bị lên phường

Với hơn 90% hạ tầng, tiện ích đã đi vào vận hành, Ocean City có lợi thế đón đầu nhu cầu an cư khi dòng vốn đầu tư, chuyên gia và lao động chất lượng cao dịch chuyển về cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội.

“Cú hích kép” mở rộng dư địa tăng trưởng phía Đông Thủ đô

Hưng Yên đang đứng trước giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa công bố ngày 12/10, định vị Hưng Yên giữ vai trò trung tâm của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2030.

Cùng với đó, chủ trương thành lập 36 phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có Nghĩa Trụ - nơi tọa lạc Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - cho thấy quá trình đô thị hóa đang được đẩy mạnh, song hành với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Với hạ tầng đô thị hiện đại, Nghĩa Trụ nằm trong danh sách 36 xã của Hưng Yên dự kiến lên phường năm 2026

Hai chuyển động này tạo nên “cú hích kép” cho thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Một mặt, quy hoạch mở rộng dư địa phát triển kinh tế, công nghiệp, công nghệ cao, logistics và dịch vụ. Mặt khác, việc nâng cấp đơn vị hành chính lên phường phản ánh định hướng tổ chức lại không gian đô thị, tạo tiền đề để khu vực đáp ứng quy mô dân cư và hoạt động kinh tế ngày càng lớn.

Những định hướng này mở ra triển vọng thu hút thêm doanh nghiệp, vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Khi hoạt động sản xuất, dịch vụ và logistics phát triển, nhu cầu về nhà ở, trường học, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí cũng có cơ sở gia tăng.

Hệ thống giao thông khu vực cũng đang được bổ sung qua các dự án vành đai, cầu vượt sông và những tuyến kết nối liên tỉnh. Vành đai 4 tăng cường liên kết vùng, trong khi Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo giúp mở thêm lựa chọn di chuyển giữa trung tâm Hà Nội, vùng phía Nam với khu vực phía Đông. Khi các công trình hoàn thành vào năm 2027, mạng lưới kết nối được mở rộng có thể gia tăng khả năng tiếp cận của những đô thị nằm trong hành lang phát triển.

Tuy nhiên, lợi ích từ quy hoạch và hạ tầng không phân bổ đồng đều cho mọi dự án. Khả năng kết nối, mức độ hoàn thiện đô thị và năng lực đáp ứng nhu cầu sống thực sẽ quyết định vị thế của từng khu vực trong quá trình phát triển.

Trong bối cảnh đó, Ocean City sở hữu lợi thế “không đối thủ” khi hiện diện trong khu vực đang mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời đã hình thành nền tảng sống quy mô lớn. Đại đô thị nằm trên trục Hà Nội - Hưng Yên, kết nối với hành lang kinh tế hướng tới Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo điều kiện để cư dân tiếp cận các trung tâm việc làm, dịch vụ và giao thương trong vùng.

Với hơn 90% hạ tầng, tiện ích đã hoàn thiện và đi vào vận hành, Ocean City không phải chờ đến khi các động lực tăng trưởng tương lai hình thành đầy đủ mới có thể phục vụ cư dân. Ngay từ lúc này, người mua nhà đã có thể trực tiếp đánh giá môi trường sống, dịch vụ và nhịp sinh hoạt trước khi đưa ra quyết định sở hữu.

Các tuyến vành đai và cầu vượt sông đang triển khai mở thêm triển vọng kết nối cho không gian đô thị phía Đông Thủ đô.

Tài sản hiện hữu trong cực tăng trưởng mới

Đến giữa năm 2026, Ocean City đã đón gần 150.000 cư dân về sinh sống. Quy mô cộng đồng này tạo nền tảng cho nhu cầu thường xuyên về giáo dục, y tế, thương mại và giải trí.

Cộng đồng cư dân và hệ dịch vụ đang hoạt động tạo nền tảng sống thực cho Ocean City trong không gian phát triển mới

Hệ thống trường học Vinschool, đại học VinUni, bệnh viện quốc tế Vinmec, hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hai công viên giải trí VinWonders, các không gian vui chơi cùng hệ cảnh quan xanh và mặt nước quy mô hơn 240 ha góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân, từ gia đình trẻ đến những hộ gia đình nhiều thế hệ.

Đây là lợi thế có 1-0-2 trong bối cảnh thị trường đón thêm nhu cầu từ nhóm chuyên gia, nhà quản lý và gia đình có tiêu chuẩn sống cao. Với họ, lựa chọn nơi ở không đơn thuần là tìm một bất động sản gần nơi làm việc, mà còn là bài toán cân bằng giữa khả năng di chuyển, chất lượng dịch vụ và môi trường sống của cả gia đình. Một đại đô thị có sẵn tiện ích giúp rút ngắn thời gian ổn định cuộc sống, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ ở xa. Với nhà đầu tư dài hạn, Ocean City mở ra tiềm năng khai thác dòng nhu cầu an cư, tiêu dùng quy mô lớn từ cộng đồng cư dân hiện hữu, đồng thời đón đầu lực cầu mới từ làn sóng đầu tư, chuyên gia và lao động chất lượng cao dịch chuyển về phía Đông. Khi kinh tế, hạ tầng và quy mô dân cư cùng phát triển, những tài sản hiện hữu, có nền tảng khai thác thực tế sẽ gia tăng thanh khoản, tích lũy giá trị và đồng hành cùng sự cất cánh của khu vực.

Khi một cực tăng trưởng mới dần hình thành, dòng vốn đầu tư có thể kéo theo dòng dịch chuyển dân cư, còn nhu cầu an cư thực tế góp phần nuôi dưỡng sức sống đô thị. Ocean City có lợi thế khi không bắt đầu từ một quy hoạch trên giấy, mà đã có cộng đồng cư dân và hệ sinh thái tiện ích vận hành. Sự kết hợp giữa nền tảng hiện hữu và triển vọng phát triển vùng tạo cơ sở để đại đô thị này đón đầu nhu cầu sống mới ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội.