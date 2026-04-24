Hưng Yên phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn mốc mùi ôi thiu vận chuyển trái phép

Lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống bốc mùi ôi thiu, xử phạt và tiêu hủy theo quy định để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bình Nguyên

Ngày 24/4, thông tin từ Cục phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 23/4/2026, tại khu vực đường gom cánh đồng thuộc địa phận Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, lực lượng chức năng tiến hành khám xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-121.75 do ông Vũ Văn H (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh, Hưng Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.040 kg sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến.

Đội QLTT số 9 cùng cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn, Hưng Yên kiểm tra lòng lợn có dấu hiệu vi phạm ATTP/Ảnh DMS

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu. Kết quả kiểm tra của cán bộ thú y Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định số lòng lợn này không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.​

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ Văn H được xác định đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 1.040 kg lòng lợn.​

Ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường vận chuyển tiêu thụ

Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT Hưng Yên giám sát tiêu huỷ/Ảnh DMS

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11) theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Quá trình tiêu hủy được thực hiện triệt để, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng QLTT Hưng Yên trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tiếp tay đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường.

Xã hội

Phát hiện gần 26 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ hàng chục tấn chân gà, cánh gà, chân lợn nhập trôi nổi, không có giấy tờ...

Ngày 22/4 Cục Quản lý thị trường trong nước thông tin, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan khám 3 kho hàng, phát hiện thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: chân lợn, chân gà cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 18/4, Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp, kiểm tra kho lạnh tại Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh do ông Nình A Dảu, địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh là chủ hàng, Đoàn kiểm tra phát hiện 10.500 kg chân gà đông lạnh được đựng trong 700 hộp carton, không có thông tin trên bao bì hàng hóa. Toàn bộ số hàng hoá trên ông Nình A Dảu mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời, không có hoá đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.