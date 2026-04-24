Hưng Yên phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn mốc mùi ôi thiu vận chuyển trái phép

Lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống bốc mùi ôi thiu, xử phạt và tiêu hủy theo quy định để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 24/4, thông tin từ Cục phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 23/4/2026, tại khu vực đường gom cánh đồng thuộc địa phận Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, lực lượng chức năng tiến hành khám xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-121.75 do ông Vũ Văn H (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh, Hưng Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.040 kg sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến.

​Đội QLTT số 9 cùng cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn, Hưng Yên kiểm tra lòng lợn có dấu hiệu vi phạm ATTP/Ảnh DMS

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu. Kết quả kiểm tra của cán bộ thú y Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định số lòng lợn này không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.​

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ Văn H được xác định đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 1.040 kg lòng lợn.​

​Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT Hưng Yên giám sát tiêu huỷ/Ảnh DMS

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11) theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Quá trình tiêu hủy được thực hiện triệt để, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng QLTT Hưng Yên trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tiếp tay đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường.