HTC vẫn âm thầm ra mắt smartphone phổ thông, giá 3 triệu

Số hóa

HTC vẫn âm thầm ra mắt smartphone phổ thông, giá 3 triệu

HTC đã lặng lẽ giới thiệu smartphone phổ thông mới mang tên Wildfire E4 Plus với màn hình lớn 90Hz, Camera 50MP với giá chưa đến 3 triệu đồng.

Tuệ Minh
Mới đây, HTC đã lặng lẽ giới thiệu một mẫu smartphone phổ thông mới mang tên Wildfire E4 Plus tại thị trường Thái Lan. Đây là sản phẩm tiếp theo trong nỗ lực của thương hiệu Đài Loan nhằm duy trì sự hiện diện ở phân khúc giá rẻ, hướng đến người dùng có ngân sách hạn hẹp nhưng vẫn mong muốn có những trang bị hấp dẫn.
Về thông số kỹ thuật, HTC Wildfire E4 Plus được trang bị màn hình lớn kích thước 6,74 inch, độ phân giải HD+. Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình này hỗ trợ tần số quét 90Hz và có tỷ lệ khung hình 20:9, mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà hơn so với các màn hình 60Hz truyền thống.
Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Unisoc T606, một con chip quen thuộc trong phân khúc giá rẻ, đi kèm với 4GB RAM và bộ nhớ trong 128GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.
Hệ thống camera là một trong những điểm nổi bật của sản phẩm. Máy sở hữu camera chính ở mặt sau có độ phân giải lên tới 50MP, kết hợp với một cảm biến phụ 0,3MP để đo độ sâu trường ảnh.
Ở mặt trước, camera selfie 8MP được đặt trong phần khuyết hình giọt nước. Theo công bố trên website, HTC Wildfire E4 Plus sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 14 và đi kèm viên pin dung lượng lớn 5.000mAh, hỗ trợ sạc công suất 10W qua cổng USB Type-C.
Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay, mở khóa bằng khuôn mặt, hỗ trợ 2 SIM, kết nối LTE, Wi-Fi, Bluetooth và đặc biệt là vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm. Máy nặng 200 gram và kích thước tổng thể là 168,5 x 77,9 x 9,4 mm.
Tại thị trường Thái Lan, HTC Wildfire E4 Plus được công bố với mức giá 3.599 THB (tương đương khoảng 2,9 triệu đồng). Máy sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Đen và Xanh nhạt.
Bên cạnh model E4 Plus, HTC cũng đang phân phối các mẫu Wildfire E5 và E5 Plus tại quốc gia này. Sự ra mắt của Wildfire E4 Plus cho thấy HTC vẫn chưa từ bỏ mảng kinh doanh smartphone, dù chỉ tập trung vào các thị trường ngách với những sản phẩm giá rẻ mang thương hiệu “Wildfire” quen thuộc.
HTC Nexus One, smartphone "hình mẫu" đáng tự hào một thời của HTC.
Tuệ Minh
#HTC Wildfire E4 Plus #smartphone giá rẻ HTC #smartphone màn hình 90Hz #điện thoại camera 50MP #smartphone dung lượng pin 5000mAh #HTC Thái Lan

